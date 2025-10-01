Vereador abdica de pelouros na Câmara de Salvaterra a 11 dias das eleições

O vereador Paulo Cação, eleito pelo PS em Salvaterra de Magos, anunciou na reunião camarária de 1 de Outubro que renuncia aos pelouros que lhe estavam atribuídos, mantendo-se no executivo como vereador sem pelouros no que resta do mandato.

Paulo Cação, vereador socialista na Câmara de Salvaterra de Magos, comunicou na quarta-feira, 1 de Outubro, que abdicava dos pelouros que lhe estavam atribuídos no executivo municipal, permanecendo no executivo como vereador sem funções executivas. “Apresento-me apenas como vereador eleito, tendo abdicado dos pelouros e, obviamente, da remuneração”, afirmou, acrescentando que a decisão surge no seguimento de um novo projecto profissional.

O autarca sublinhou que esta opção é também uma forma de coerência política, referindo que sempre disse que as palavras de transparência e de desapego a cargos remunerados se demonstram pelas atitudes, não pelos discursos nem pelas publicações no Facebook.

Os pelouros que lhe estavam oficialmente entregues eram os do Desporto, Turismo e Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo, embora tenha frisado que os dois últimos “nunca chegaram a ser confiados na prática”. Paulo Cação deixa os pelouros a uma semana das eleições autárquicas, no entanto, esclarece que a decisão não significa um afastamento da política local, uma vez que é candidato no próximo sufrágio.