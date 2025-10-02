PS pede esclarecimentos sobre maternidade e urgência pediátrica no Médio Tejo

Os deputados socialistas eleitos pelo distrito de Santarém questionaram a ministra da Saúde sobre a possibilidade, que rejeitam, de encerramento da maternidade do Hospital de Abrantes e do serviço de urgência pediátrica de Torres Novas. Em requerimento subscrito por Hugo Costa e Marcos Perestrello, os socialistas querem saber se o Governo tem conhecimento de algum plano de reorganização dos cuidados de saúde agudos destinados a grávidas que contemple a desactivação daqueles serviços na Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, no âmbito de “recentes notícias públicas e não desmentidas” sobre um plano de reorganização do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os deputados consideram “indispensável” um esclarecimento rápido e transparente por parte da tutela.

A preocupação dos deputados prende-se com a importância da ULS do Médio Tejo, que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, e que serve directamente cerca de 170 mil utentes de 10 municípios do distrito de Santarém e um do distrito de Castelo Branco. Os socialistas sublinham que “a mobilidade entre unidades hospitalares nesta área é complexa, dados os tempos de deslocação, os meios de transporte e a dispersão geográfica da região”. Hugo Costa e Marcos Perestrello sublinham ainda que qualquer reorganização dos cuidados de saúde na área maternoinfantil é “uma questão de elevada complexidade e sensibilidade”, implicando riscos que exigem uma avaliação rigorosa. No conjunto de questões colocadas à ministra da Saúde, os parlamentares pedem ainda explicações sobre os critérios técnicos e geográficos que possam fundamentar tal proposta, nomeadamente em relação à densidade populacional, tempos de acesso, volume de atendimentos, qualidade dos serviços prestados, capacidade de resposta e proximidade de outras unidades hospitalares.