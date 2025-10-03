uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-10-2025 11:25

Junta suspende acção contra Câmara da Chamusca

Junta suspende acção contra Câmara da Chamusca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Eleitos na Assembleia Municipal da Chamusca passaram cerca de uma hora a discutir um assunto relacionado com um conflito entre a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande e a câmara municipal que acabou por não dar em nada.

Mais de metade da última Assembleia Municipal da Chamusca, que se realizou a 29 de Setembro, foi passada a discutir um assunto relacionado com um conflito entre a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande e a câmara municipal que, no final de contas, acabou antes sequer de ter começado. No final do ano passado (2024), o presidente da junta, Rui Martinho, decidiu recorrer ao Tribunal depois de os eleitos terem aprovado por maioria a não renovação do contrato interadministrativo entre o município e a União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, no âmbito da Universidade Sénior. Soube-se agora que a união das freguesias decidiu suspender essa acção e o tema gerou controvérsia na assembleia municipal.
O assunto foi levantado pelo deputado Paulo Leitão (PSD/CDS), companheiro de bancada de Rui Martinho, que é actual candidato à câmara por um movimento independente. O deputado pediu vários esclarecimentos sobre o processo, exigindo explicações a Rui Martinho, mas o presidente da união das freguesias limitou-se a responder: “foi uma decisão tomada por unanimidade na assembleia de freguesia. Decidimos, sob minha proposta, suspender a acção contra o município da Chamusca. Presume-se que o próximo executivo da câmara, seja ele qual for, tenha uma melhor relação com o executivo da união de freguesias, seja ele qual for”, disse. Paulo Leitão continuou a insistir em esclarecimentos e obtinha sempre a mesma resposta de Rui Martinho: “as perguntas podiam ter sido respondidas em sede própria, na assembleia de freguesia, onde há representantes de todas as bancadas políticas”. A certa altura também entraram na discussão os eleitos João Santos, São Gaudêncio e Eduardo Amaral Netto, mas o assunto acabaria por terminar sem novidades.
Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar