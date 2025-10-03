Junta suspende acção contra Câmara da Chamusca

Mais de metade da última Assembleia Municipal da Chamusca, que se realizou a 29 de Setembro, foi passada a discutir um assunto relacionado com um conflito entre a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande e a câmara municipal que, no final de contas, acabou antes sequer de ter começado. No final do ano passado (2024), o presidente da junta, Rui Martinho, decidiu recorrer ao Tribunal depois de os eleitos terem aprovado por maioria a não renovação do contrato interadministrativo entre o município e a União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, no âmbito da Universidade Sénior. Soube-se agora que a união das freguesias decidiu suspender essa acção e o tema gerou controvérsia na assembleia municipal.

O assunto foi levantado pelo deputado Paulo Leitão (PSD/CDS), companheiro de bancada de Rui Martinho, que é actual candidato à câmara por um movimento independente. O deputado pediu vários esclarecimentos sobre o processo, exigindo explicações a Rui Martinho, mas o presidente da união das freguesias limitou-se a responder: “foi uma decisão tomada por unanimidade na assembleia de freguesia. Decidimos, sob minha proposta, suspender a acção contra o município da Chamusca. Presume-se que o próximo executivo da câmara, seja ele qual for, tenha uma melhor relação com o executivo da união de freguesias, seja ele qual for”, disse. Paulo Leitão continuou a insistir em esclarecimentos e obtinha sempre a mesma resposta de Rui Martinho: “as perguntas podiam ter sido respondidas em sede própria, na assembleia de freguesia, onde há representantes de todas as bancadas políticas”. A certa altura também entraram na discussão os eleitos João Santos, São Gaudêncio e Eduardo Amaral Netto, mas o assunto acabaria por terminar sem novidades.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.