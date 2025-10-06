Executivo de Torres Novas despede-se com sentimento de dever cumprido

Vereação, a que governa e a que está na oposição, despediu-se naquela que foi a penúltima reunião pública da Câmara de Torres Novas. Reconhecendo que nem tudo foi feito, os eleitos dizem sair com a consciência tranquila de quem deu o seu melhor.

Os autarcas, ainda sem certezas de se haveria outra reunião pública, anteciparam as despedidas do executivo municipal do mandato que termina após as eleições autárquicas de 12 de Outubro. Uns renovam candidaturas, outros estão mesmo de malas à porta, pelo menos no que toca ao próximo mandato. Não houve choros nem gritaria e, no geral, o sentimento que fica é o de missão cumprida.

O vice-presidente do município, Luís Silva, o primeiro a tomar a palavra, afirmou que, apesar de reconhecer que deixou “muitas coisas por fazer” e que fez outras “menos bem”, sai de “consciência tranquila” por ter sempre feito o que estava ao seu alcance para “ajudar a resolver os problemas dos munícipes” e nunca ter sobreposto o seu “interesse pessoal acima dos interesses do município”. Luís Silva, que está há 32 anos como eleito em órgãos autárquicos, não é, nas eleições de 12 de Outubro, candidato por nenhuma lista, a nenhum cargo.

Também o vereador eleito pelo PS, Joaquim Cabral, disse palavras de despedida que incluíram agradecimentos aos funcionários municipais, comunidade escolar, população do concelho e presidentes de junta. Responsável por pelouros como o da Educação, Turismo,Transportes Escolares e TUT, salientou que esteve no cargo “por missão”, acrescentando que “foi um privilégio servir Torres Novas” e que sai de “consciência tranquila” porque “muitas coisas foram feitas na área dos [seus] pelouros.

João Trindade, vereador do Ambiente, que integra a lista do PS à assembleia municipal, afirmou que o concelho fica “bastante melhor” do que aquele que encontrou no início do mandato, o que o deixa “orgulhoso”. Destacou o trabalho feito na área dos resíduos, alterações climáticas, renovação da frota automóvel, pavimentações e parques infantis.

Do lado da oposição, Tiago Ferreira, que renova a candidatura à câmara municipal pela coligação AD (PSD/CDS-PP) referiu que fez o trabalho como membro da oposição “sempre com lealdade institucional” e que “tentou sempre prestar um melhor serviço enquanto vereador”. Pelo movimento independente P'la Nossa Terra, Carla Correia, que assumiu funções no executivo no início deste ano com a saída de António Rodrigues, considerou a “experiência enriquecedora” e agradeceu a forma como foi recebida por todos, sublinhando que tentou dar sempre o seu melhor. O presidente do município, Pedro Ferreira optou por não fazer comentários de despedida na expectativa de que haveria ainda uma próxima reunião, como de facto vai ocorrer no dia 8 de Outubro.