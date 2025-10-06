uma parceria com o Jornal Expresso
06/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 06-10-2025 18:28

Juventude Operária Desportiva de Abrigada com novo relvado sintético

Juventude Operária Desportiva de Abrigada com novo relvado sintético
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Alenquer aprovou protocolo com a Juventude Operária Desportiva de Abrigada para reabilitar o Campo de Jogos 25 de Abril.

A autarquia de Alenquer aprovou, na última reunião do mandato, dia 6 de Outubro, a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Juventude Operária Desportiva de Abrigada, no âmbito do projecto de reabilitação do Campo de Jogos 25 de Abril.
O projecto, vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer 2017, visa criar melhores condições para a prática desportiva e recreativa, incluindo a implementação de um campo de futebol em relva sintética, com balizas, bancos de suplentes, iluminação, vedação e sistema de rega e drenagem. Está também prevista a dinamização de actividades como escolinhas de futebol, campos de férias e torneios, promovendo o envolvimento da comunidade e das associações locais.
O terreno, adjudicado ao município pela Estamo, Participações Imobiliárias, S.A., ficará sob responsabilidade da Juventude Operária Desportiva de Abrigada, sendo salvaguardado um mecanismo de cooperação interinstitucional para a gestão, manutenção e utilização do espaço. O protocolo define ainda o plano de actividades e as regras de funcionamento do recinto, cuja obra de requalificação está prevista ficar concluída até ao fim do ano.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar