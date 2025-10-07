Alenquer renova protocolo com Clube de Caçadores de Ota para proteger o Canhão Cársico

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a celebração de um novo protocolo de cooperação com o Clube de Caçadores de Ota, reforçando a parceria estabelecida em 2024. O acordo tem como objectivo mitigar os efeitos da seca no Monumento Natural Local do Canhão Cársico da Ota, uma das áreas ambientais mais sensíveis do concelho.

O protocolo prevê a manutenção regular de bebedouros e o abastecimento semanal de água, assegurados pela viatura do Clube de Caçadores, bem como a monitorização do espaço natural. As acções propostas integram-se na estratégia de gestão do Canhão Cársico, contribuindo para a preservação da biodiversidade e para o equilíbrio ecológico do território.

Segundo o município, a colaboração com o Clube de Caçadores de Ota “tem-se revelado positiva e essencial”, dado o conhecimento profundo que a associação possui do território e da sua dinâmica ambiental. A parceria, que em 2024 permitiu atingir os objectivos definidos, é agora renovada para dar continuidade ao trabalho de proximidade e vigilância.

O apoio financeiro da autarquia, fixado em 600 euros, enquadra-se na rubrica orçamental destinada a acordos de parceria e insere-se no compromisso municipal de valorização e conservação dos recursos naturais.