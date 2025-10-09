Domingo há eleições com cinco freguesias em lista única todas do PSD em Ourém

Mais de 300 mil eleitores estão inscritos no distrito de Santarém para votarem no dia 12 nas autárquicas, que vão eleger 21 presidentes de câmara e 152 presidentes de juntas de freguesia, mais 11 que em 2021.

O distrito de Santarém vai a votos no domingo, dia 12, com cinco freguesias no concelho de Ourém onde não vai haver concorrência, com uma outra freguesia em que o partido que está no poder não apresentou lista. Nos 21 concelhos, mais de metade dos presidentes de câmara eleitos em 2021 não podem recandidatar-se por terem atingido os três mandatos, sendo que alguns já deixaram o lugar para o número dois, como é o caso de Santarém, Entroncamento e Mação.

A freguesias onde não há concorrência são as de Alburitel; União das freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais; Casal dos Bernardos; Gondemaria; Rio de Couros. No mesmo concelho de Ourém, o segundo maior concelho em número de eleitores, com cerca de 40.300, a seguir a Santarém (com perto de 51 mil), passa-se o caso caricato de Caxarias onde o PS que está no poder não vai a eleições, sendo que tinha conquistado a freguesia são PSD em 2021. Para estas eleições nesta freguesia com cerca de 1900 eleitores apenas concorre o PSD, que já esteve várias vezes no poder na junta e a CDU.

Nos 21 concelhos há cerca de 340 mil eleitores, sendo que os municípios em que os presidentes atingiram o limite de mandatos são os Almeirim (onde o presidente concorre à Câmara de Santarém, sendo o único autarca que concorre a um concelho diferente), Mação, Sardoal, Salvaterra de Magos, Benavente, Coruche, Santarém, Chamusca, Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Também há dois antigos presidentes que voltam a candidatar-se em Alpiarça, Mário Pereira, pela CDU, que tinha atingido o limite de mandatos em 2021, e em Coruche, Dionísio Mendes, num movimento independente, que deixou de ser presidente pelo PS há 12 anos.

Nestas eleições há também mais 11 freguesias, no âmbito do processo de desagregação de uniões de freguesias, sendo que agora os eleitores vão votar para 152 freguesias. O concelho com mais freguesias é o de Santarém, com 19, seguindo-se Ourém (16), Abrantes (13), Tomar (12) e Rio Maior e Torres Novas, cada um com 10 freguesias. A lista dos municípios com menor número de Freguesias começa em Alpiarça, apenas com a freguesia de sede do concelho, Entroncamento (2) Constância (3), Golegã (3). Com quatro freguesias há quatro municípios: Sardoal, Almeirim, Benavente e Vila Nova da Barquinha. O concelho da Chamusca tem cinco freguesias e Cartaxo e Salvaterra têm cada um seis freguesias, seguindo-se Alcanena e Ferreira do Zêzere cada um com sete.

Nas últimas eleições autárquicas a abstenção no distrito de Santarém situou-se nos 46,64%, muito próxima da nacional com 46,35%. Dos 133 eleitos para as câmaras municipais, o PS teve o maior número de mandatos: 68. O PSD obteve 26 mandatos onde concorreu sozinho, somando-se mais 15 em coligação com o CDS e mais quatro em coligação com o CDS-PP e MPT. A coligação do PCP com o PEV, a CDU, elegeu um presidente de câmara entre 10 eleitos em todo o distrito. O Chega elegeu quatro mandatos, os grupos de cidadãos elegeram cinco e o Bloco de Esquerda elegeu apenas um vereador em Salvaterra de Magos.

Em 2021, nas câmaras municipais o PS conseguiu 11 maiorias absolutas no distrito e o PSD três e a coligação PSD/CDS-PP duas. Há também a registar a maioria absoluta na Golegã do grupo de cidadãos “Movimento 2021 é o Ano”. Nas freguesias, o PS elegeu 81 presidentes de junta; o PSD 19; o PSD+CDS-PP elegeu 22; a CDU 4 e os grupos de cidadãos independentes elegeram 12 presidentes de câmara.