Criminalidade e atropelamentos desceram em Arruda dos Vinhos

O concelho de Arruda dos Vinhos continua a ser um território seguro e face ao ano anterior a criminalidade geral desceu 13,57%, revelam os dados apresentados pelas forças de segurança no último Conselho Municipal de Segurança. Além da criminalidade a descer também o número de atropelamentos foi inferior ao registado o ano passado, revelou o presidente do município, Carlos Alves (PS), na última reunião do executivo.

Os dados do conselho de segurança são animadores para o território e por isso o autarca salienta o esforço de toda a comunidade em contribuir para um território resiliente e seguro. “A redução do número de atropelamentos é muito por culpa da melhoria da iluminação junto às passadeiras. É um número que a todos deve orgulhar”, destacou.

Entretanto o executivo municipal aprovou também a abertura de um procedimento concursal para criar uma segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) para os bombeiros da vila, de forma a assegurar o período de serviço entre as 16h00 e as 00h00. “É uma necessidade já identificada e que está a ser ultrapassada”, garantiu.

O executivo anunciou também a conclusão de várias intervenções na rodovia para minimizar os riscos de acidentes rodoviários identificados o ano passado, e que passaram pela colocação de almofadas redutoras de velocidade em várias zonas, como na Rua do Melro, rua 5 de Outubro, rua do Porto da Ordem e na Estrada da Costa, após a variante. O executivo também interviu na colocação de semáforos com sinalização “smile/cry” em várias zonas consideradas sensíveis para o excesso de velocidade, como a zona em frente ao Centro Escolar do Telheiro, em Alcobelas e a zona do Pingo Doce. “Também era uma preocupação a colocação de semáforos de controlo de velocidade na estrada nacional 248-3, entre a rotunda das tertúlias e a ponte da laje e isso está feito”, explicou o autarca.

Segundo as contas da Guarda Nacional Republicana (GNR) no último ano foram registados 389 crimes, como O MIRANTE já dera nota, sendo que entre Janeiro e Agosto deste ano deram entrada na guarda queixas de 248 crimes. Destes, a maioria diz respeito a burlas, furtos e roubos, seguido de crimes contra as pessoas, tráfico de droga, ofensas à integridade física e danos.

Carlos Alves já havia defendido também que um dos projectos em agenda para reforçar a segurança no espaço público passa pela instalação de videovigilância no Parque das Rotas. Um processo que, explica, foi ressuscitado recentemente e está em andamento, sendo uma das prioridades do município, como o nosso jornal já dera nota.