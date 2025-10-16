uma parceria com o Jornal Expresso
16-10-2025

António Camilo reeleito presidente da Câmara de Golegã já começou a trabalhar para os próximos quatro anos

António Camilo e os eleitos pelos independentes 2025 Por Todos merecem a confiança dos eleitores na Golegã - foto O MIRANTE
No concelho da Golegã a escolha dos eleitores para a câmara municipal voltou a recair nos independentes 2025 Por Todos. António Camilo quer ser o presidente de “todos os goleganenses”.

O Grupo de Cidadãos Independentes 2025 Por Todos venceu com maioria absoluta as eleições autárquicas, garantindo assim a reeleição de António Camilo para o cargo de Presidente da Câmara da Golegã. Acompanham-no na equipa de executivo Diogo Rosa e Cláudia Valadares.
No rescaldo da vitória, António Camilo agradeceu à equipa que o acompanhou e confessou, em declarações a O MIRANTE, que sempre acreditou que a lista que lidera ia merecer novamente a confiança dos eleitores mesmo sendo esta “uma batalha superior” à de há quatro anos. “Sou presidente de todos os goleganeses, não só das pessoas que votaram em mim”, vincou, deixando palavras de apreço aos candidatos às juntas de freguesia do 2025 Por Todos que não venceram (Rui Maltez, em Azinhaga, e Luís Barreiros, no Pombalinho) e a Carlos Santana pela vitória na freguesia da Golegã.
Afirmando que no dia seguinte, após os festejos, daria início a um novo ciclo de trabalho, deixou ainda palavras de agradecimento à sua família, em especial às suas filhas, que foram “incansáveis” e a sua “força de alma”. A lista “2025 Por Todos”, liderada por António Camilo, venceu as eleições autárquicas na Golegã com 51,98% dos votos (1.668 votos), garantindo três mandatos no executivo. O Partido Socialista obteve 37,11% (1.191 votos) e dois mandatos. O Chega arrecadou 5,48% (176 votos) e a CDU (PCP-PEV) ficou-se pelos 3,43% (110 votos). Nas freguesias de Azinhaga (46,36 %) e Pombalinho (47,64 %) os eleitores deram a vitória ao PS, com Rui Neves e Frederico Pereira Lopes a serem os novos presidentes dessas juntas, respectivamente.

