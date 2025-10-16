Coligação PSD/CDS continua a mandar em Rio Maior mas com maioria menos ampla Filipe Santana Dias e a sua equipa, que se mantém praticamente intacta para o próximo mandato, festejaram na noite de domingo - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Filipe Santana Dias mantém-se como presidente da Câmara de Rio Maior, com maioria absoluta, por mais quatro anos, mas perdeu um vereador para o PS. Coligação Juntos pelo Futuro venceu também para a assembleia municipal e conquistou maioria de juntas de freguesia, apesar da cisão havida no seio do PSD.

A coligação Juntos pelo Futuro PSD/CDS mantém-se de pedra e cal na governação da Câmara de Rio Maior, tendo também conquistado a maioria absoluta na assembleia municipal e conquistado sete das 10 juntas de freguesia do concelho. No executivo, Filipe Santana Dias perdeu um vereador para o PS, passando agora a correlação de forças de 4 eleitos para a aliança PSD/CDS e 3 para o PS, liderado por Miguel Paulo. A candidatura do Volt, resultante de uma cisão no PSD local, não conseguiu ir além dos 4,95%, correspondentes a 538 votos. A CDU teve 253 votos e o Livre 244 e também não elegeram vereadores.

Cedo se começou a desenhar a vitória da coligação no quadro exposto numa parede da sede de campanha, onde Filipe Santana Dias ia apontando os números que chegavam das secções de voto, transmitidos pela jovem Inês Morais, filha da cabeça-de-lista à assembleia municipal Isaura Morais, que vai renovar o mandato como presidente desse órgão autárquico. Ainda passou pela sala o rumor de que uma projecção televisiva vaticinava a vitória do PS em Rio Maior, mas ninguém pareceu muito preocupado com isso. “É mudar de canal”, brincou alguém.

Filipe Santana Dias e o vereador Miguel Santos vão fumando os seus cigarros de tabaco aquecido. Uns atrás dos outros. Isaura Morais socorre-se de um chupa-chupa para descontrair. O espaço vai enchendo de apoiantes. Apesar dos resultados serem positivos, sente-se no ar o nervoso miudinho – expressão muito usada nessa noite - que antecede as decisões importantes. Cerca das 21h40, com os resultados fechados da última mesa de Rio Maior fazem-se as contas e rompem os aplausos, beijos e abraços. Filipe Santana Dias e os seus vereadores, Isaura Morais, o reeleito presidente da Junta de Rio Maior, João Rebocho, Carlos Neto e outros candidatos reeleitos podem finalmente dedicar-se a comemorar mais uma maioria absoluta, apesar do travo amargo da perda de um lugar no executivo.