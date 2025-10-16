Nelson Cunha quer devolver paz e segurança ao Entroncamento depois de vitória histórica

O Chega venceu pela primeira vez as eleições autárquicas no Entroncamento e conquista a presidência da câmara com 3.649 votos (37%,34%) e três mandatos. Nelson Cunha, cabeça-de-lista do partido, derrota assim o PS e põe fim à governação socialista, transformando o Entroncamento no primeiro concelho do distrito de Santarém liderado por um executivo do Chega.

A vitória representa uma mudança no mapa político local, com Nelson Cunha a afirmar ser “uma noite histórica”, com o fim do bipartidarismo na autarquia. “O contacto e apoio que tivemos nas ruas mostravam que as pessoas acreditavam em nós e que ia ser um resultado histórico”, disse em declarações a O MIRANTE, minutos depois de saber os resultados. Garantindo ter consciência da “missão árdua” que lhe foi confiada, o candidato promete “respeitar mesmo os que não votaram no Chega” e define como prioridades “devolver às ruas uma percepção de segurança” para “criar mais confiança na envolvência da cidade” e dinamizar o comércio local. “Sem segurança não existe dinâmica, portanto, o nosso objectivo principal é fazer com que as pessoas possam ir à rua livremente, com confiança, e devolver paz e harmonia ao Entroncamento”, destaca.

Apesar do resultado expressivo, o partido não alcança maioria absoluta. A Aliança Democrática (AD) fica em segundo lugar, com 30% dos votos e dois vereadores, perdendo um deputado face ao mandato anterior. Já o PS sofre uma das maiores derrotas da noite, descendo para 22% e elegendo apenas dois vereadores, menos um do que tinha. O Chega venceu também a eleição para a assembleia municipal, com 35% dos votos e nove deputados eleitos. A AD alcançou 29% e sete mandatos, enquanto o PS ficou-se pelos 23% e elegeu cinco deputados. A nível de freguesias, os resultados foram repartidos entre o Chega e a AD, com o PS a recuar em ambas. Na freguesia de Nossa Senhora de Fátima o Chega vence com 39% e seis mandatos, ficando a AD com 27% e quatro eleitos e o PS com 23% e três mandatos. Já na freguesia de São João Baptista, a AD venceu com 34% e cinco mandatos, o Chega com 28% e o PS com 23,98%, empatando na representação ao eleger quatro eleitos cada.