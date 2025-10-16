Nuno Mira quer governar concelho da Chamusca com mais empatia e proximidade

Nuno Mira foi eleito presidente da Câmara da Chamusca e promete governar o concelho com mais empatia e proximidade. O candidato do Partido Socialista (PS), que venceu com 1.748 votos (35,19%), admite que estava confiante que ia ser eleito presidente da Câmara da Chamusca. “Fizemos uma campanha com verdade, pela positiva, não atacámos os nossos adversários e tivemos uma atitude construtiva. Isto não é uma vitória do Nuno Mira, é de toda uma equipa que lutou muito e que está forte para trabalhar em prol do futuro do concelho”, disse em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória eleitoral.

Nuno Mira afirmou ainda que a população da Chamusca pode esperar muito trabalho e uma equipa de proximidade capaz de gerar empatia. “Tenho os pés assentes no chão. Vou dar tudo para dignificar o voto de confiança que as pessoas deram ao Partido Socialista. É essa a nossa missão e é nisso a que eu vou estar dedicado nos próximos quatro anos”, vincou.

O novo presidente do município, cuja candidatura tinha como lema “Um Novo Ciclo”, aposta num concelho mais coeso, mais inclusivo e com melhor qualidade de vida. Outra das ambições da sua equipa é garantir que o concelho vai ter uma estratégia a médio e longo prazo que permita aos jovens fixarem-se e que evite que outros tenham de partir por falta de habitação e emprego. Aos 34 anos, Nuno Mira, formado em Gestão e a trabalhar actualmente na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo é o mais jovem presidente da câmara da região ribatejana.

Venceu a noite eleitoral com 35,19% dos votos contra os 30,89 % (1.566 votos) do movimento “Primeiro a Nossa Terra”, 9,73 % (493 votos) do Chega, 8,23 % (417 votos) da CDU, 7,10 % (360 votos) do PSD/CDS e 6,55 % (332 votos) do “Movimento Presente”. Para a Assembleia Municipal da Chamusca também ganhou a candidatura do Partido Socialista, encabeçada por Nuno Marques, com 35,17 % (1.783 votos).