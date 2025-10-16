Nuno Mira quer governar concelho da Chamusca com mais empatia e proximidade
Candidato do Partido Socialista foi o mais votado no concelho da Chamusca com 1784 votos. Nuno Mira assume presidência de um município que quer que seja mais próximo da população.
Nuno Mira foi eleito presidente da Câmara da Chamusca e promete governar o concelho com mais empatia e proximidade. O candidato do Partido Socialista (PS), que venceu com 1.748 votos (35,19%), admite que estava confiante que ia ser eleito presidente da Câmara da Chamusca. “Fizemos uma campanha com verdade, pela positiva, não atacámos os nossos adversários e tivemos uma atitude construtiva. Isto não é uma vitória do Nuno Mira, é de toda uma equipa que lutou muito e que está forte para trabalhar em prol do futuro do concelho”, disse em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória eleitoral.
Nuno Mira afirmou ainda que a população da Chamusca pode esperar muito trabalho e uma equipa de proximidade capaz de gerar empatia. “Tenho os pés assentes no chão. Vou dar tudo para dignificar o voto de confiança que as pessoas deram ao Partido Socialista. É essa a nossa missão e é nisso a que eu vou estar dedicado nos próximos quatro anos”, vincou.
O novo presidente do município, cuja candidatura tinha como lema “Um Novo Ciclo”, aposta num concelho mais coeso, mais inclusivo e com melhor qualidade de vida. Outra das ambições da sua equipa é garantir que o concelho vai ter uma estratégia a médio e longo prazo que permita aos jovens fixarem-se e que evite que outros tenham de partir por falta de habitação e emprego. Aos 34 anos, Nuno Mira, formado em Gestão e a trabalhar actualmente na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo é o mais jovem presidente da câmara da região ribatejana.
Venceu a noite eleitoral com 35,19% dos votos contra os 30,89 % (1.566 votos) do movimento “Primeiro a Nossa Terra”, 9,73 % (493 votos) do Chega, 8,23 % (417 votos) da CDU, 7,10 % (360 votos) do PSD/CDS e 6,55 % (332 votos) do “Movimento Presente”. Para a Assembleia Municipal da Chamusca também ganhou a candidatura do Partido Socialista, encabeçada por Nuno Marques, com 35,17 % (1.783 votos).
PS vence maioria das juntas de freguesia
O Partido Socialista conquistou a maioria das freguesias do concelho da Chamusca, com excepção da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, que foi ganha por Jorge Silva Santos, do movimento “Primeiro a Nossa Terra”. Joel Marques volta à presidência da Junta da Carregueira, Mário Ferreira mantém-se como presidente da Junta de Ulme, Vasco Lopes é o novo presidente da União das Freguesias da Parreira e Chouto e Joana Gonçalves conquista pela primeira vez a Junta de Vale de Cavalos.