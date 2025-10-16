Socialista José Fernando Martins faz história em Mação ao conquistar bastião do PSD

José Fernando Martins foi eleito presidente da Câmara de Mação e garante que o povo pode esperar muito trabalho da sua parte. O candidato do Partido Socialista (PS), que venceu com 2.194 votos (51,01%), confessou estar à espera destes resultados há seis anos. “Tenho a dizer obrigado a todos por acreditarem em mim e vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar já amanhã para daqui a quatro anos podermos estar a renovar esta maioria e a trabalhar para o povo de Mação”, disse em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória eleitoral.

José Fernando Martins disse tratar-se de um dia histórico, até porque é a primeira vez que o Partido Socialista vence em Mação, até agora sempre governado pelo PSD. “O povo pode esperar muito trabalho. Aquilo que trabalhei na União de Freguesias de Mação durante estes 12 anos podem esperar agora para o concelho, com um nível mais elevado porque os recursos são outros”, vincou.

O futuro presidente do município, cuja candidatura tinha como lema “Saber fazer”, confessou ainda estar disponível para trabalhar com todos os partidos. Com 58 anos, José Fernando Martins é bancário de profissão e dirigente associativo. Já tinha sido presidente da Junta de Freguesia de Aboboreira e vereador da Câmara de Mação. Venceu com 51,01% dos votos contra os 34,09% do Partido Social Democrata e 6,74% do movimento “Todos Juntos Por Mação”, 4,49% do Chega e 1,21% da CDU. Para a Assembleia Municipal de Mação também ganhou a candidatura do Partido Socialista, encabeçada por Nuno Neto, com 45,64% (1.963 votos).