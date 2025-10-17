Cinco freguesias de Ourém concorreram sem adversários políticos partilhe no Facebook A emoção na contagem dos votos na noite do dia 12 não mostra o quanto o dia das eleições autárquicas foi pacífico e bem vivido em algumas zonas do distrito. O MIRANTE foi visitar ao longo da tarde de domingo cinco freguesias de Ourém que tinham apenas como candidatos listas do PSD.

Engrácia Marques e as mulheres ao poder em Alburitel Começamos a nossa volta por uma parte do concelho de Ourém, pela freguesia de Alburitel, onde a lista era de continuidade com Engrácia Marques a liderar. Com ela tudo começou há oito anos quando em vésperas de entregar listas Luís Albuquerque a convidou para a aventura. Daí para cá ganhou-lhe o gosto e no Domingo lá estava a acompanhar a eleição em dia de festa na Igreja, que fica em frente do edifício da Junta. Engrácia Marques reconhece que não é bom para a democracia os políticos não irem à luta, mas que isso não a impede de meter mãos ao trabalho e garantir que vai continuar a proporcionar um apoio à população que permita uma boa qualidade de vida. Como tem uma profissão (trabalha há mais de 30 anos no Centro João Paulo II, em Fátima) entregou ao seu braço direito, Alfredo Dias da Silva, a possibilidade de ocupar o cargo remunerado, o que também ajuda na boa organização da autarquia.

Numa entrevista a O MIRANTE em Setembro de 2020, Engrácia Marques reconheceu que “só há mulheres na política por causa das quotas”, e na conversa recorda-se o facto de a autarca ter conquistado a freguesia ao PS, em 2017, acabando em 2025 a concorrer com lista única.

Luís Albuquerque - foto arquivo

Jorge Manuel Lopes lidera em Rio de Couros Jorge Manuel Lopes é candidato à freguesia de Rio de Couros no ano em que a freguesia de Casal dos Bernardos vai ser desanexada. A conversa com o autarca decorreu na antiga sede das Uniões de freguesias e não há qualquer rancor ou desgosto por causa da desanexação. Os autarcas são amigos e cada um respeita o direito à reivindicação do seu território. Jorge Lopes recebeu O MIRANTE na sede da Junta, a dois passos do Centro de Saúde, onde não há médico há dois meses, mas onde trabalha uma enfermeira que faz muito para facilitar a ajuda aos utentes. A freguesia não tem esgotos canalizados em toda a sua extensão, como uma boa parte do interior do concelho, mas água canalizada já chega a todas as casas. Sobre o facto de ser líder de uma lista única à freguesia, Jorge Lopes responde com um “é pena, eu gostava de ter adversários políticos, como já tive noutros tempos.

O facto da freguesia não ter perdido população já é uma vitória para o autarca que diz que vai começar o próximo mandato promovendo mais actividades lúdicas para a população e convidar os seniores a comparecem a aulas de ginástica.

Diz que não havendo oposição política para espalhar a mensagem, ele próprio se encarrega de levar até à igreja as novidades que é preciso fazer chegar às suas gentes, para que o padre, na missa de domingo, possa ser o porta-voz.



- foto arquivo O MIRANTE

Carlos Gonçalves dá a cara por Casal dos Bernardos Carlos Gonçalves é membro da lista liderada por Acácio Pereira, que na altura em que o MIRANTE esteve na sede da Junta de Casal dos Bernardos tinha acabado de sair a caminho de Ourém, Carlos Gonçalves é um ex-emigrante que regressou à terra natal depois de 10 anos na Suíça onde a saudade dos filhos e da família falou mais alto que o dinheiro. “Se tivesse ficado lá seria um Senhor, aqui sou um cavalheiro com 65 anos, faço amanhã segunda-feira, dia 13”, informou com um sorriso.

Esta Junta vai nascer outra vez, disse, depois de confrontado com o facto de pertencer a uma lista sem concorrência política. Esse problema de não haver outros partidos concorrentes ultrapassa-me, eu agora só estou preocupado em ajudar a recuperar algumas coisas desta freguesia que, entretanto, foram para a sede da União, embora saiba que podemos já ter perdido o norte a alguns objectos. Mas aqui é tudo gente boa e todos mantemos bom relacionamento, lembrou.

Sobre o aproveitamento da resina dos pinheiros, que fomos observando em quase toda a paisagem do interior da zona norte de Ourém, Carlos Gonçalves confirmou que o negócio voltou a ser rentável, e lamentou a tragédia dos fogos que tem acabado com a pequena economia de muitos pequenos proprietários da região.

Carlos Coelho é o líder na Gondemaria Carlos Coelho é o candidato à junta de Freguesia de Gondemaria, que também está em processo de transição da União de freguesias de Gondemaria e Olival. O MIRANTE foi encontrar o líder da lista num grupo de meia dúzia de munícipes, que conversava à entrada do edifício da Junta, onde também decorria a votação. Foi o primeiro contacto em que encontramos ourienses que assinam o jornal e investem em publicidade. Carlos Coelho está a sair de uma cirurgia complicada, mas pronto para lutar pelo bem-estar dos seus munícipes. Disse que tinha aceite o convite graças ao Pedro Pereira, que foi e ainda é o grande responsável pela desanexação da freguesia de Gondemaria da vila do Olival.

Contou que tem projectos para criar um certo cívico em Gondemaria, mostrando como já tem condições para executar o projecto. Quanto a prazos não quis adiantar-se mas disse que as condições já estão criadas, agora falta o dinheiro e mandar fazer o projecto. Confirmou que a água canalizada já chega a toda a povoação, mas que os esgotos só chegam a uma parte informando, no entanto, que o emissário do Rio Lis já chega à freguesia e que a breve prazo uma parte da população vai beneficiar desse investimento.