José Trincão Marques promete transparência e mais rapidez a responder às necessidades da população de Torres Novas

José Trincão Marques é o novo presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, depois de vários anos na presidência da assembleia municipal. Momentos após saber os resultados, o novo presidente mostrou-se confiante, dizendo a O MIRANTE que acreditava na vitória, embora admitisse que “tudo era possível”. “Na rua sentíamos que tínhamos bastantes apoiantes e não conquistámos maioria absoluta, mas tendo em conta o actual panorama regional à nossa volta é uma vitória justa e importante”, destacou a O MIRANTE, no rescaldo dos resultados. O socialista foi eleito com 6.332 votos (34,64%), mas a vitória não foi suficiente para garantir maioria absoluta. O PSD ficou a apenas 83 votos de distância. Outra novidade foi a entrada do Chega no executivo com a eleição de um vereador.

José Trincão Marques garante que a população pode contar consigo e com a sua equipa para “desenvolver o concelho” e melhorar a qualidade de vida dos torrejanos, elencando como prioridades a transparência e celeridade nos processos municipais, sobretudo no sector do urbanismo, que identifica como uma das principais queixas dos munícipes. Assegura que a habitação, ordenamento do território e questões ambientais serão também áreas de intervenção imediata, reforçando que pretende agir nas vertentes que os cidadãos sentem que devem ser melhoradas.

Para além da câmara, a assembleia municipal ficou igualmente repartida, com o PS a ser partido mais votado, com 33,76% dos votos e oito deputados eleitos, seguido pela AD, com 31,19% e sete mandatos. O Chega confirmou um crescimento no concelho, com 14,72% e três deputados, enquanto o Movimento MPNT (Movimento Pelo Novo Torres Novas) conquistou 6,12% e um eleito. A CDU, com 5,35%, manteve um deputado, e o Bloco de Esquerda registou 4,8% e elegeu um deputado, menos um do que nas últimas eleições. A divisão entre os dois partidos reflectiu-se também nas freguesias, com presença significativa de movimentos independentes e do Chega.