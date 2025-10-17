Luís Albuquerque consolida liderança em Ourém e todas as freguesias do concelho passam para o PSD

Luís Albuquerque, candidato da coligação PSD/CDS, voltou a conquistar de forma expressiva a presidência da Câmara Municipal de Ourém, reforçando a maioria com 66,63% dos votos, correspondentes a 15.114 eleitores. O Chega passou a ser a segunda força política no concelho, alcançando 15,51% da votação, enquanto que o Partido Socialista ficou em terceiro lugar, com 11,83%.

No seu discurso de vitória, Luís Albuquerque evidenciou o facto de a coligação que lidera ter conquistado todas as freguesias do concelho. “Na câmara municipal é verdade que perdemos um vereador, mas aumentámos cerca de 1300 votos comparativamente há quatro anos. Tivemos mais 5% dos votos, o que não deixa de ser significativo. E este é o melhor reconhecimento do povo do nosso concelho que nos deu este voto de confiança para mais quatro anos. É o corolário do que fizemos ao longo dos últimos oito anos e que queremos continuar a fazer nos próximos quatro anos. Este reforço significa um grande voto de confiança”, disse, afirmando que promete no próximo mandato continuar a trabalhar em prol dos oureenses. “Vamos continuar a trabalhar para que Ourém seja um concelho cada vez melhor e com futuro”, disse.

Para a Assembleia Municipal de Ourém a coligação também saiu vencedora com João Moura a ser reeleito presidente do órgão com 58,97 % (13.374 votos). Nas freguesias o PSD conquistou as 16 (Alburitel, Atouguia, Caxarias, Espite, Fátima, Nossa Senhora das Misericórdias, Seiça, Urqueira, Nossa Senhora da Piedade, União das freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Casal dos Bernardos, Cercal, Gondemaria, Matas, Olival e Rio de Couros.