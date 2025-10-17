Manuel Valamatos reeleito presidente da Câmara de Abrantes quer dar continuidade a um projecto vencedor

O candidato do Partido Socialista (PS), Manuel Jorge Valamatos, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Abrantes com 47,82% dos votos, mantendo a liderança socialista no concelho. Na composição do executivo municipal, o PS elegeu quatro vereadores, a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS-PP) conquistou dois, e o Chega conseguiu um vereador, afirmando-se como nova força política com expressão local. O movimento ALTERNATIVAcom, com 3,70%, perdeu a representação no executivo.

Para Manuel Valamatos, esta é “uma grande vitória do Partido Socialista em Abrantes num tempo politicamente difícil”, resultado que, considera, traduz o reconhecimento dos abrantinos pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos e a confiança para “continuar a construir um concelho mais coeso e preparado para o futuro”. Valamatos sublinhou que o novo mandato marca “a continuidade de um projecto de desenvolvimento iniciado há vários anos”, mas também o início de “uma nova etapa, mais exigente”, em que o executivo quer apostar na proximidade e na participação de todos. O presidente reeleito destacou ainda que “a partir de agora todos os abrantinos fazem parte de uma comunidade mais forte e capaz de resistir às dificuldades”.

O socialista garantiu em declarações a O MIRANTE que o trabalho começa “já amanhã”, com reuniões com as equipas municipais e as juntas de freguesia, com o objectivo de preparar o próximo ciclo de investimento e aproveitar os programas comunitários, relembrando que “o tempo é exigente e requer concentração e determinação”, mas acredita que “todos juntos, os abrantinos continuarão a fazer o seu caminho rumo a um novo futuro”, explicou.

O PS reforçou a sua posição no concelho de Abrantes ao vencer em 11 das 13 freguesias. As únicas excepções ao domínio do PS foram Aldeia do Mato e Souto, onde Luísa Pedro, candidata do PSD, venceu com 53,97% (265 votos), e Tramagal, onde triunfou o movimento independente MIFT – Movimento Independente para a Freguesia de Tramagal, liderado por António José Carvalho, com 56,95 % (995 votos).