Pedro Rosa manteve a Câmara de Sardoal nas mãos do PSD

Pedro Rosa foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara de Sardoal e garante que vai fazer tudo para não defraudar a confiança dos sardoalenses. O candidato do Partido Social Democrata (PSD) venceu com 1.161 votos (47,78%). “Depois de vários meses na estrada, de vários meses a falar com as pessoas, há sempre a esperança ao fundo do túnel, mas claro, uma eleição é uma eleição e quem manda é o povo”, disse, em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória eleitoral, em que tinha como principal rival o socialista Pedro Duque, que na sua terceira tentativa para chegar à liderança do município voltou a falhar a vitória. O PSD fica com três eleitos no executivo e o PS com dois.

O candidato do PSD agradeceu ainda aos eleitores a confiança que depositaram na sua candidatura. “Da minha parte é um compromisso que vou fazer tudo, mas tudo, eu e as minhas equipas, para não os defraudar e assim trabalhar em prol do Sardoal”, sublinhou. O próximo presidente do município, cuja candidatura tinha como lema “Próximo de Si”, apontou ainda a habitação e a economia local como grandes prioridades para o seu mandato.

Com 47 anos, Pedro Rosa é militante do PSD desde 1995. Aos 18 anos foi eleito 1.º secretário da Assembleia de Freguesia de Santiago de Montalegre, tendo posteriormente exercido outros cargos políticos até ser convidado para integrar o executivo liderado por Miguel Borges na Câmara Municipal de Sardoal. Natural de Santiago de Montalegre, casado e com dois filhos, Pedro Rosa é licenciado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica.

Venceu a noite eleitoral com 47,78% dos votos contra os 43,37% (1.054 votos) do Partido Socialista, 5,06% (123 votos) do Chega e 1,44% (35 votos) do Partido Comunista Português. Para a Assembleia Municipal de Sardoal também ganhou a candidatura do Partido Social Democrata, encabeçada por Jorge Gaspar, com 48,23% (1.172 votos).