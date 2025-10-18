uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

Política | 18-10-2025 21:00

Helena Neves derrota Francisco Madelino em Salvaterra de Magos após cisão socialista

Helena Neves rodeada de apoiantes comemorou vitória na sede de campanha - foto O MIRANTE
A vitória de Helena Neves, ainda vereadora eleita pelo PS em Salvaterra de Magos, representa a afirmação de um novo projecto independente nascido após divergências no seio do PS. O grande derrotado da noite é o socialista Francisco Madelino, que falhou novamente, 24 anos depois, a conquista da presidência do município.

O movimento Juntos Fazemos+, que conquistou a Câmara de Salvaterra de Magos ao Partido Socialista, promete diálogo com adversários políticos, uma vez que não alcançou a maioria absoluta. A líder do movimento Juntos Fazemos+, Helena Neves, ainda vereadora pelo PS e agora eleita presidente da Câmara de Salvaterra, considera que a vitória alcançada nestas eleições autárquicas é uma responsabilidade acrescida. “Vai exigir da nossa parte diálogo, muita sensatez e capacidade de encontrar pontos comuns” com os restantes partidos que conseguiram eleger vereadores.
Helena Neves torna-se a segunda mulher a presidir à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Em declarações a O MIRANTE, garantiu que o novo executivo vai trabalhar “com proximidade, muita garra e energia, sempre com o foco nas pessoas, em resolver os seus problemas e contribuir para o progresso do concelho”. Afirma que pretende, em primeiro lugar, reunir com todos os funcionários do município. “Trata-se de uma nova liderança, conheço bem a câmara municipal, mas há que ouvi-los e envolvê-los. Somos um movimento independente, não somos um partido e quem vai estar na primeira linha de trabalho com os munícipes tem que entender que foi o povo que nos elegeu e nós precisamos de todo o apoio dos funcionários da câmara para levar a cabo aquilo que pretendemos”, disse.
Finalizada a contagem dos votos nas seis freguesias de Salvaterra de Magos, o movimento Juntos Fazemos+ elegeu três vereadores, o PS conseguiu dois vereadores e o Chega e o PSD conseguiram um vereador cada.

PS só ficou com uma junta
Para a assembleia municipal, a vitória foi igualmente do Juntos Fazemos+, numa lista liderada por Francisco Pereira. Nas juntas de freguesia do concelho, o movimento independente também foi o grande vencedor, conquistando Marinhais com Ana Brígida Filipe; Salvaterra de Magos com Gonçalo Esteves; Glória do Ribatejo com Rui Monteiro; Foros de Salvaterra com Edgar Santos; e em Muge, com João Pedro Ferreira. O PS conquistou apenas a Junta do Granho, por Carlos Fatia Teso.

