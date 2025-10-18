Joaquim Catalão e PS ganham em todas as frentes em Almeirim

Com três mandatos intensos de Pedro Ribeiro na Câmara de Almeirim, em que o socialista foi somando apoiantes e até mesmo seguidores incondicionais com a sua política de estar em todo o lado e controlar tudo o que se passava, a grande questão das eleições era saber se o PS conseguia ter um resultado retumbante a que estava habituado. Com um Chega mais poderoso, que passou da última força com 7,91% para a segunda com 21,29% atingiu o segundo lugar, trocando de posição com a CDU, chegou a temer-se a perda da hegemonia no concelho com todas as freguesias pintadas da mesma cor, mas, apesar da perda de votos, os socialistas continuam a dominar.

“Esta vitória tem um grande significado para o PS. Após 12 anos de Pedro Ribeiro era um grande desafio. Foram umas eleições disputadas num cenário muito difícil, em que vínhamos de umas legislativas em que o PS em Almeirim teve uma derrota pesada, mas reagimos, fizemos três voltas ao concelho e explicámos o nosso projecto às pessoas. É com uma alegria enorme e com um grande sentido de responsabilidade que vamos encarar os próximos quatro anos à frente dos destinos de Almeirim”, referiu o eleito presidente da câmara, Joaquim Catalão.

Apesar da vitória em maioria absoluta na câmara, o PS perdeu um vereador para o Chega, passando a ter cinco elementos no executivo. A CDU voltou a eleger um vereador, apesar de ter diminuído o número de votos. O PS perdeu 425 votos, obtendo 6069 votos (58,98%) apesar de ter havido um aumento da afluência às urnas. A coligação PPD/PSD-CDS-IL reforçou a sua posição. Na assembleia municipal, os socialistas perderam dois lugares, mas asseguraram a maioria absoluta. O Chega, que tinha três eleitos, é que ganhou esses dois lugares e mais um da CDU, que passa a ter uma bancada com apenas um deputado municipal. O PSD manteve os dois eleitos.

Ao nível das freguesias, o PS teve uma queda de um total de 31 eleitos para 25. A maior queda foi em Benfica do Ribatejo onde o PS perdeu três lugares (de 7 para 4) e ficou sem maioria absoluta, com a entrada de dois lugares do Chega e um do PPD/PSD-CDS-IL, sendo que a CDU manteve os dois eleitos. A única freguesia que manteve o número de eleitos foi a Raposa, com cinco para o PS e dois para a coligação liderada pelo PSD. Em Fazendas de Almeirim o PS perdeu um lugar e em Almeirim, cuja junta de freguesia era gerida pelo agora eleito presidente da câmara, há menos dois socialistas.