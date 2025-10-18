Política | 18-10-2025 10:00
Município de Alenquer vai atribuir 50 bolsas de estudo a estudantes carenciados
Candidaturas decorrem entre 20 de Outubro e 14 de Novembro e destinam-se a alunos do ensino superior.
O Município de Alenquer vai atribuir 50 bolsas de estudo a alunos do concelho que frequentam o ensino superior e que têm dificuldades económicas. Cada bolsa, no valor anual de 600 euros, destina-se a apoiar estudantes com aproveitamento escolar e a promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação.
Das 50 bolsas previstas para o ano lectivo de 2025/26, 10 serão atribuídas a quem se candidate pela primeira vez ao ensino universitário, enquanto as restantes 40 se destinam a estudantes que já frequentam o ensino superior e se encontrem em situação de carência económica.
As candidaturas decorrem de 20 de Outubro a 14 de Novembro e podem ser submetidas através da plataforma online SIGA ou presencialmente no balcão de atendimento da Câmara Municipal de Alenquer.
