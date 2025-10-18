Nuno Azevedo ganha Câmara de Coruche com vitória apertada e comunistas desaparecem do mapa

O Partido Socialista voltou a vencer as eleições autárquicas em Coruche, com Nuno José Azevedo a suceder a Francisco Oliveira na presidência da câmara, confirmando a hegemonia socialista neste século. Apesar do resultado, o movimento independente Volta Coruche, liderado pelo ex-autarca socialista Dionísio Mendes, ficou a escassos 194 votos de surpreender no concelho do Sorraia. Quem surpreendeu pela negativa foi a CDU, que deixa de ter eleitos na vereação.

Nuno Azevedo reconheceu, em declarações a O MIRANTE, que “foi uma vitória que não se previa fácil”, admitindo que “o regresso do ex-autarca Dionísio Mendes dividiu muito o eleitorado”. Ainda assim, o novo presidente destacou “a confiança dos eleitores nas competências e propostas” da sua equipa e celebrou “uma vitória histórica na freguesia do Couço, onde ao fim de 50 anos uma força política diferente conseguiu vencer”. Uma das particularidades da noite eleitoral foi precisamente a derrota da CDU na freguesia do Couço, um bastião comunista que esteve desde sempre na linha da frente da luta contra o fascismo.

O PS obteve 32,75% dos votos (3.167 votos) e três mandatos, contra 30,74% (2.973 votos) e igual número de eleitos do movimento independente Volta Coruche – Dionísio Mendes (VC-DM). O PSD conquistou um mandato.