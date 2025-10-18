uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 18-10-2025 15:00

Nuno Azevedo ganha Câmara de Coruche com vitória apertada e comunistas desaparecem do mapa

Nuno Azevedo ganha Câmara de Coruche com vitória apertada e comunistas desaparecem do mapa
Nuno Azevedo festejou com militantes do PS na sede de campanha - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O socialista Nuno Azevedo venceu as eleições autárquicas em Coruche, garantindo a continuidade do Partido Socialista na liderança do município ribatejano. Os comunistas deixaram de ter representação no executivo municipal.

O Partido Socialista voltou a vencer as eleições autárquicas em Coruche, com Nuno José Azevedo a suceder a Francisco Oliveira na presidência da câmara, confirmando a hegemonia socialista neste século. Apesar do resultado, o movimento independente Volta Coruche, liderado pelo ex-autarca socialista Dionísio Mendes, ficou a escassos 194 votos de surpreender no concelho do Sorraia. Quem surpreendeu pela negativa foi a CDU, que deixa de ter eleitos na vereação.
Nuno Azevedo reconheceu, em declarações a O MIRANTE, que “foi uma vitória que não se previa fácil”, admitindo que “o regresso do ex-autarca Dionísio Mendes dividiu muito o eleitorado”. Ainda assim, o novo presidente destacou “a confiança dos eleitores nas competências e propostas” da sua equipa e celebrou “uma vitória histórica na freguesia do Couço, onde ao fim de 50 anos uma força política diferente conseguiu vencer”. Uma das particularidades da noite eleitoral foi precisamente a derrota da CDU na freguesia do Couço, um bastião comunista que esteve desde sempre na linha da frente da luta contra o fascismo.
O PS obteve 32,75% dos votos (3.167 votos) e três mandatos, contra 30,74% (2.973 votos) e igual número de eleitos do movimento independente Volta Coruche – Dionísio Mendes (VC-DM). O PSD conquistou um mandato.

Socialistas em vantagem também nas freguesias

Nas freguesias, o Partido Socialista elegeu cinco presidentes de junta: Hélder Fortio (Branca), Filipe Lascas (Coruche), Mário Afonso (Couço), Bruno Martins (Fajarda) e Hélder Silva (São José da Lamarosa). O PSD conquistou duas freguesias: Biscainho, com Ana Catarina Rita, e Erra, com João Nogueira; enquanto o movimento Volta Coruche venceu em Santana do Mato, com Ricardo de Oliveira. Na Assembleia Municipal de Coruche a força mais votada foi também o PS.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar