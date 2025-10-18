Rui Anastácio mantém liderança no concelho de Alcanena
Rui Anastácio vai continuar a ser presidente da Câmara de Alcanena e promete manter o ritmo de transformação no concelho.
Rui Anastácio foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Alcanena, garantindo um segundo mandato com maioria reforçada. O candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP venceu as eleições autárquicas com 3.672 votos (53,37%), elegendo quatro vereadores. O PS ficou em segundo lugar, com 2.216 votos (32,21%) e três mandatos.
No rescaldo eleitoral, o autarca mostrou-se satisfeito com o resultado e com o aumento da votação em relação ao último mandato, tendo a recuperação de três juntas de freguesia um dos objectivos mais importantes alcançados nesta eleição. Considerando a campanha “dura e difícil”, Rui Anastácio assegurou aos eleitores que pretende manter o ritmo de trabalho e prosseguir com a transformação do concelho na próxima legislatura.
Também na assembleia municipal a vitória sorriu ao PSD, que alcançou 49,87% dos votos e garantiu 15 deputados, deixando o PS em segundo lugar com 32,88% e sete mandatos. O Chega consolidou a sua presença ao obter 10,28% e eleger um deputado. Nas freguesias, o equilíbrio manteve-se entre PS e PSD, mas a coligação social-democrata saiu dominante ao conquistar cinco das sete juntas.