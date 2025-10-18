Socialista Bruno Gomes reeleito em Ferreira do Zêzere

Bruno Gomes foi reeleito presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere e promete dar continuidade a um projecto de progresso e proximidade. O candidato do Partido Socialista venceu com 2747 votos (54,91%). O autarca, de 40 anos, que já tinha vencido as eleições em 2021, recandidatou-se com o lema “quatro anos que fizeram a diferença”.

O executivo municipal vai ser composto por três elementos do Partido Socialista e dois da coligação PSD/CDS. Para a Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere também ganhou a candidatura do Partido Socialista. Nas freguesias, a AD venceu em Areias e Pias e Igreja Nova do Sobral. O PS venceu em Águas Belas, Beco, Chãos, Ferreira do Zêzere e Nossa Senhora do Pranto.