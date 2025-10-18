Socialista Manuel Mourato vence na Barquinha mas admite que esperava resultado mais expressivo

O socialista Manuel Mourato foi eleito presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha com 1.795 votos (43,55%), mas não conseguiu alcançar maioria absoluta. O Chega surpreendeu ao tornar-se a segunda força política do concelho, com 1.310 votos (31,78%) e dois vereadores eleitos, relegando o PSD para terceiro lugar com 666 votos (16,16%) e um representante no executivo.

No rescaldo eleitoral, Manuel Mourato mostrou-se satisfeito com a vitória, embora admita que esperava “um resultado mais expressivo”. “Não alcançámos a maioria absoluta e nas freguesias também não ganhámos as quatro, mas continua a ser um bom resultado”, disse a O MIRANTE. O novo presidente assegura estar preparado para governar os próximos quatro anos com responsabilidade, reforçando que pretende “chegar mais longe” e respeitar os objectivos definidos no programa eleitoral. Entre as prioridades para o mandato, o socialista destaca a continuidade do trabalho desenvolvido nas áreas da saúde e educação, bem como a conclusão das obras em curso, nomeadamente na habitação a custos acessíveis.

Também a Assembleia Municipal de Vila Nova da Barquinha ficou repartida entre socialistas e o Chega, com o PS a liderar com 1.746 votos (42,36%) e sete deputados, seguido do Chega com 1.291 votos (31,32%) e cinco eleitos. O PSD obteve 17,05% e dois deputados, menos um do que em 2021, enquanto a CDU manteve um representante. Nas freguesias, o cenário repetiu-se com a disputa entre PS e Chega, à excepção de Tancos, onde o movimento independente Juntos por Tancos (JPT) venceu com 80 votos, deixando o PS apenas dois votos atrás.