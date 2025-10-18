Sónia Ferreira acaba com quatro décadas de liderança comunista em Benavente

A futura presidente da Câmara de Benavente, eleita pela coligação PSD/CDS, conquistou o município à CDU ao fim de 46 anos e atribuiu a vitória ao “falhanço” dos comunistas que, disse, deixaram o concelho “parado no tempo”. A O MIRANTE, Sónia Ferreira confessa que a primeira medida a tomar quando se sentar na cadeira do poder é reunir com todos os funcionários do município e fazer uma auditoria às contas da câmara. Quando tomar posse, a autarca tem como prioridade “reorganizar toda a câmara municipal”, por defender que os “funcionários estão desacreditados, não têm qualquer tipo de alento, nem objectivos nos trabalhos que desempenham”.

Sobre a vitória histórica, a primeira mulher eleita como presidente da Câmara de Benavente refere que foram muitos anos de trabalho por parte do PSD, e agora juntamente com o CDS, pelo que as equipas estão motivadas para o desafio que se segue. “Foi um desgaste e um falhanço consecutivo dos executivos comunistas”, disse Sónia Ferreira, ao analisar os resultados destas eleições autárquicas. Apesar de não ter alcançado a maioria absoluta, a autarca social-democrata sublinhou que “é um dia histórico para o município de Benavente”, com a coligação PSD/CDS a destronar mais de quatro décadas de poder dos comunistas. “Terminamos com 46 anos de Partido Comunista na câmara municipal, estamos mesmo muito, muito contentes com o facto de as pessoas terem acreditado no nosso projecto”, realçou. Em relação à oposição, com eleitos da CDU, do Chega e do PS no executivo municipal, a social-democrata espera que “respeitem a vontade do povo, que escolheu a mudança”.

A coligação PSD/CDS conquistou 32,39% dos votos e ficou com dois eleitos, seguida pelo Chega, com 26,61% dos votos e igualmente com dois eleitos. Em terceiro lugar ficou a CDU, que liderava a autarquia e agora recolheu 24,62% dos votos, ficando também com dois eleitos. A quarta força mais votada foi o PS, com 13,78% dos votos e um mandato.