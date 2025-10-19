Sérgio Oliveira alcança melhor votação desde que é presidente da Câmara de Constância

O actual presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, foi reeleito ao cargo alcançando o melhor resultado de sempre desde que assumiu pela primeira vez a candidatura ao município, em 2017. Sérgio Oliveira (PS) venceu com 58,38 % (1.431 votos), contra os 20,32 % (498 votos) da CDU, os 14,73 % (361 votos) do Chega e os 3,63 % (89 votos) do PSD.

Em declarações a O MIRANTE, junto à sua sede de campanha, Sérgio Oliveira não escondeu a felicidade. “A população do concelho de Constância demonstrou que continua a ter confiança no projecto do Partido Socialista, que tem tido capacidade de ter homens e mulheres de vários quadrantes políticos, da esquerda à direita. Temos vindo a reforçar a nossa força nos últimos oito anos. É sinal de que cada vez temos mais pessoas que se identificam com o nosso projecto”, referiu.

Sérgio Oliveira não tem dúvidas de que o trabalho da sua equipa assenta numa política de continuidade. “A nossa política vai ser de continuidade, de proximidade, de andar no terreno a ouvir as pessoas. Fazer obras estruturantes para o desenvolvimento do concelho, como a da futura Loja do Cidadão ou a construção de fogos a custos acessíveis. Mas também é importante resolver aqueles problemas mais pequenos do dia-a-dia que as pessoas nos pedem”, disse, sublinhando: “vai ser sem dúvida um mandato de continuidade tendo em conta que temos um quadro comunitário para executar e ainda um conjunto de projectos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Outra das prioridades é a eficiência energética da piscina municipal e a construção de habitação a custos acessíveis”, vincou o candidato do Partido Socialista que também aposta no desenvolvimento do ciclo urbano da água e da ampliação da Zona Industrial de Montalvo como essenciais para o desenvolvimento do concelho. Sérgio Oliveira considera que é importante continuar a apostar na afirmação interna e externa do concelho de Constância e que a política de continuidade aliada à implementação de novas estratégias e medidas são passos fundamentais para vencer os desafios do presente e do futuro.