Tomar vai ter um novo Carrão a dirigir a câmara municipal

Tiago Carrão foi eleito presidente da Câmara de Tomar pela coligação PSD/CDS e vai ocupar um cargo que já foi do seu pai, Carlos Carrão, no início da década anterior. O jovem, actualmente vereador da oposição, não tem maioria absoluta mas garante que vai trabalhar para cumprir tudo o que foi apresentado durante a campanha. O candidato da AD, que venceu com 7750 votos (39,24%), admite que acreditava que podia ganhar. “Nestes dias que andámos na rua, sentimos a cada dia que passava que a onda de mudança estava a crescer. Sabíamos que ia ser um embate difícil, mas a crença foi crescendo”, disse em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória.

O homem que vai suceder ao socialista Hugo Cristóvão afirmou ainda que a mudança quer dizer responsabilidade, garantindo que vai trabalhar para cumprir tudo o que foi apresentado durante a campanha. “Tenho a dizer aos tomarenses que estou cá para trabalhar, sou um homem de trabalho, felizmente tenho gente boa comigo também que me vai ajudar a concretizar isso, sabem ao que nós vimos, desde a primeira hora fomos muito claros, agora cabe-nos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra”, vincou.

O futuro presidente do município aposta num programa que encara os primeiros quatro anos de mandato como um ciclo de 12 anos de crescimento para o concelho. Tiago Carrão é formado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações, fundador e gestor de duas empresas nas áreas da tecnologia e do marketing. É também professor no Instituto Politécnico de Tomar. Desde 2021, exerce funções como vereador na Câmara de Tomar.

O executivo camarário será composto por 3 eleitos do PSD/CDS, 3 do PS e 1 do Chega. Para a Assembleia Municipal de Tomar também ganhou a candidatura da Aliança Democrática, com 9 eleitos, seguida do PS com 8, do Chega com 3 e da CDU com 1.