Tomar vai ter um novo Carrão a dirigir a câmara municipal
Candidato da Aliança Democrática foi o mais votado no concelho de Tomar e destronou o PS. Tiago Carrão, filho de Carlos Carrão, que foi presidente do município pelo PSD na década anterior, vai governar sem maioria absoluta.
Tiago Carrão foi eleito presidente da Câmara de Tomar pela coligação PSD/CDS e vai ocupar um cargo que já foi do seu pai, Carlos Carrão, no início da década anterior. O jovem, actualmente vereador da oposição, não tem maioria absoluta mas garante que vai trabalhar para cumprir tudo o que foi apresentado durante a campanha. O candidato da AD, que venceu com 7750 votos (39,24%), admite que acreditava que podia ganhar. “Nestes dias que andámos na rua, sentimos a cada dia que passava que a onda de mudança estava a crescer. Sabíamos que ia ser um embate difícil, mas a crença foi crescendo”, disse em declarações a O MIRANTE minutos após saber da sua vitória.
O homem que vai suceder ao socialista Hugo Cristóvão afirmou ainda que a mudança quer dizer responsabilidade, garantindo que vai trabalhar para cumprir tudo o que foi apresentado durante a campanha. “Tenho a dizer aos tomarenses que estou cá para trabalhar, sou um homem de trabalho, felizmente tenho gente boa comigo também que me vai ajudar a concretizar isso, sabem ao que nós vimos, desde a primeira hora fomos muito claros, agora cabe-nos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra”, vincou.
O futuro presidente do município aposta num programa que encara os primeiros quatro anos de mandato como um ciclo de 12 anos de crescimento para o concelho. Tiago Carrão é formado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações, fundador e gestor de duas empresas nas áreas da tecnologia e do marketing. É também professor no Instituto Politécnico de Tomar. Desde 2021, exerce funções como vereador na Câmara de Tomar.
O executivo camarário será composto por 3 eleitos do PSD/CDS, 3 do PS e 1 do Chega. Para a Assembleia Municipal de Tomar também ganhou a candidatura da Aliança Democrática, com 9 eleitos, seguida do PS com 8, do Chega com 3 e da CDU com 1.
Freguesias com vitórias repartidas
A Aliança Democrática conquistou a maioria das freguesias do concelho de Tomar, nomeadamente Junta de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais; Sabacheira; Além da Ribeira e Pedreira; Casais e Alviobeira; e Olalhas.
O PS venceu na Madalena e Beselga; Paialvo; e Asseiceira. A CDU venceu em Carregueiros e movimentos independentes conquistaram a Junta de Serra e a Junta de Junceira.