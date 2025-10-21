uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 21-10-2025 19:22

Câmara de Alenquer distingue atletas e rádio com votos de louvor

Foto: CM Alenquer
Distinções reconheceram conquistas desportivas de nível nacional e mundial, bem como o mérito informativo da Rádio Voz de Alenquer.

Liga Fight Team, José Diogo Macedo, Ricardo Sousa e a rádio regional Voz de Alenquer receberam votos de louvor da Câmara Municipal de Alenquer.
Entre 17 e 19 de outubro, o Pavilhão Municipal de Alenquer reuniu cerca de 500 atletas e 65 equipas para a disputa do Campeonato Nacional de Muaythai. A competir pela Sociedade Recreativa de Cheganças, a equipa alenquerense Liga Fight Team saiu vitoriosa no escalão de Muaythai Beginners e por isso mereceu reconhecimento.
Já José Diogo Macedo, atleta alenquerense e jogador do Sporting Clube de Portugal há 20 temporadas, sagrou-se campeão do Mundo de hóquei em patins. Aos 32 anos, o guarda-redes português almejou um título inédito para o currículo, após alcançar três Ligas dos Campeões da modalidade.
A 18 de outubro, foi a vez de Ricardo Sousa chegar à glória nacional. Ao volante de um Peugeot 208 Rally 4 e com Luís Marques como copiloto, o alenquerense chegou à vitória no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, consumada no Rali Vidreiro Centro de Portugal. Atingiu os 135 pontos, mais sete do que o 2º classificado do ranking Henrique Moniz.
No caso da Voz de Alenquer, a câmara reconheceu o acompanhamento jornalístico feito no âmbito das eleições autárquicas.

