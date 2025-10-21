uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 21-10-2025 11:37

Novo presidente de Almeirim condena entrega de melão ao Chega pelo director de campanha

Novo presidente de Almeirim condena entrega de melão ao Chega pelo director de campanha
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Joaquim Catalão já pediu desculpa e condena a atitude do jovem de 21 anos que também integrava a lista à câmara

O director da campanha do PS em Almeirim, João Rabita, que pela primeira vez esteve a coordenar a campanha do partido no concelho, teve uma atitude na noite eleitoral que o novo presidente da câmara, Joaquim Catalão, condena, tendo já pedido desculpas à cabeça de lista do Chega, Catarina Salgueiro. O socialista na noite da vitória do PS, saiu da festa na sede do partido e foi ao hotel da cidade, onde estavam reunidos os candidatos e militantes do Chega, entregar um melão numa atitude jocosa.

Joaquim Catalão ficou a saber da situação quando Catarina Salgueiro lhe ligou a dar os parabéns pela vitória com maioria absoluta, num executivo onde passará a ter na oposição, pela primeira vez, um vereador do Chega. O novo presidente do município, em declarações a O MIRANTE, refere que pediu de imediato desculpas e condenou a situação.

Numa reunião a seguir às eleições, Joaquim Catalão disse ao director de campanha e candidato a vereador em sétimo lugar, que não foi eleito, que estas situações não podem acontecer e chamou a atenção de toda a gente que não admite mais atitudes deste género, realçando que esta não é forma de estar na política. Joaquim Catalão garante que não sabia da situação até falar com a candidata do Chega, porque se tivesse suspeitado que João Rabita, de 21 anos, tinha a intenção de fazer o que fez não o teria permitido.

A ex-presidente da Junta da Raposa, Cristina Casimiro, que continua na autarquia como número dois, também aproveitou o simbolismo do melão para troçar do candidato da coligação PSD,CDS-PP e Iniciativa Liberal à freguesia e presidente da concelhia do PSD, António Nunes, publicando na sua página do Facebook uma foto com um melão na mão, na madrugada eleitoral. Neste caso já tinha havido uma troca de galhardetes com comentários sobre as eleições.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar