CDU de Benavente promete “trabalho e honestidade” após perda da maioria nas autárquicas

A CDU de Benavente reuniu no dia 19 de Outubro, na Junta de Freguesia de Samora Correia, para analisar os resultados das eleições autárquicas e traçar as linhas de acção política para o novo ciclo autárquico.

Da reflexão resultante, a coligação PCP-PEV fez uma avaliação negativa do desfecho eleitoral, sublinhando que a perda da maioria na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia de Benavente e Samora Correia representa “um retrocesso político” que reflecte “as dificuldades na valorização do trabalho realizado” e os “impactos de factores externos” que influenciaram o acto eleitoral.

Apesar disso, a CDU sublinha manter uma presença relevante no concelho, ao confirmar a maioria na Junta de Freguesia da Barrosa e garantir representação em todos os órgãos autárquicos, com excepção da Assembleia de Freguesia de Santo Estêvão.

Num comunicado emitido após o encontro, a força política destaca ainda o “valioso empenho” de candidatos, activistas e apoiantes que, em todo o concelho, contribuíram para a sua intervenção política, reafirmando os valores da coligação: “honestidade, trabalho e competência ao serviço do povo e do concelho”.

A CDU considera que Benavente “está em condições de continuar o desenvolvimento a que se assistiu nas últimas décadas”, salientando a existência de infra-estruturas e projectos em fase de adjudicação e uma “situação financeira ímpar no distrito”, que permitirá ao novo executivo dar seguimento a iniciativas preparadas durante o mandato cessante.

“Assumimos com determinação a responsabilidade que nos foi atribuída pelos eleitores”, lê-se na nota. A CDU garante que, com os seus eleitos, continuará a defender os interesses das populações, a fiscalizar a acção dos executivos e a propor soluções concretas para os problemas do concelho, honrando “a confiança dos que continuam a ver na CDU uma força séria, coerente e indispensável à democracia e ao desenvolvimento local”.