23/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 23-10-2025 21:00

CDU de Coruche promete continuar ao lado das populações após perder Junta do Couço e lugar no executivo

A CDU de Coruche reconhece que as eleições autárquicas de 12 de Outubro representaram um “recuo importante” na sua capacidade de intervenção, mas garante que continuará activa no concelho, com propostas concretas nas áreas da saúde e dos serviços municipais.

A Coordenadora da CDU de Coruche considera que os resultados das eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025 são uma avaliação negativa “não apenas para a CDU, mas sobretudo para a população do concelho”. O partido perdeu a presidência da Junta de Freguesia do Couço e deixou de ter representação no executivo da Câmara Municipal, o que classifica como “um recuo importante na capacidade de intervenção institucional em defesa dos interesses das populações”.
Em comunicado, a CDU sublinha, no entanto, que realizou “uma campanha séria e próxima das pessoas”, com um projeto político distinto e propostas “justas e concretas para melhorar a vida no concelho de Coruche”.
A CDU aponta ainda a “forte bipolarização entre o PS e o movimento Volta Coruche” como um dos factores determinantes no resultado final. Essa bipolarização foi “profundamente artificial”, uma vez que “no essencial, ambos os projectos partilharam os mesmos objectivos e valores, afastando o debate das verdadeiras opções e das soluções concretas para os problemas do concelho”.
Apesar do resultado, a CDU garante que vai continuar a trabalhar “com a mesma determinação e coerência de sempre” através dos seus eleitos na Assembleia Municipal e nas assembleias de freguesia de Coruche, Couço, Fajarda e Santana do Mato.
Entre as prioridades da força política estão a criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) no Centro de Saúde de Coruche e o regresso da recolha do lixo à gestão direta da Câmara Municipal, para “assegurar melhor qualidade e respeito pelo interesse público”.

