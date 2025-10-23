Vereadores de Abrantes despedem-se do executivo com emoção, elogios e críticas à mistura

Raquel Olhicas, Vítor Moura e Vasco Damas, todos eleitos por partidos diferentes, vão abandonar o executivo camarário de Abrantes no próximo mandato e na última sessão aproveitaram para deixar palavras de despedida. No momento da despedida, Raquel Olhicas agradeceu a confiança que lhe foi concedida e descreveu o mandato como uma experiência de grande crescimento pessoal e profissional, recordando o momento em que foi convidada pelo presidente Manuel Valamatos para integrar o executivo. “Foi uma oportunidade fantástica para o meu crescimento pessoal e profissional. A liderança do senhor presidente foi inspiradora, sempre ao nosso lado, na primeira linha, levo comigo o valor do trabalho em equipa e a certeza de que continuarei a servir a comunidade abrantina, agora de outra forma”, afirmou. Enfermeira de profissão, a vereadora cessante prometeu manter o seu compromisso com as pessoas mais vulneráveis, reforçando que o cidadão deve estar sempre no centro das decisões políticas.

O vereador Vítor Moura, do PSD, despediu-se com um discurso marcado pelas críticas à governação socialista. O autarca fez também um balanço dos quatro anos de mandato, recordando algumas das críticas que sempre dirigiu ao executivo liderado pelo PS: “seria um exercício de hipocrisia se agora deixasse de denunciar o que classifiquei ao longo do tempo como incompetência deste executivo socialista”, explicou. Na parte final do discurso, Moura abordou os conflitos constantes com o presidente da câmara e negou ainda ter utilizado o seu cargo como presidente da instituição CRIA para fins partidários.

No caso do vereador Vasco Damas, o tom foi diferente. O autarca sublinhou que aceita com serenidade a decisão dos eleitores e despediu-se com palavras de reconhecimento a todos os membros do executivo: “os abrantinos tomaram as suas decisões e escolheram. E eu aceito-as democraticamente”, afirmou. Vasco Damas garantiu que o seu propósito enquanto autarca “nunca foi criar inimigos”, mas “contribuir com ideias que pudessem ter impacto positivo na vida das pessoas e no desenvolvimento do concelho”.