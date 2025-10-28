Benavente propõe comissão técnica para acompanhar construção do novo aeroporto

Sónia Ferreira, nova presidente da autarquia, defende que o município deve estar articulado com o Governo na gestão do território em relação à construção do novo aeroporto no concelho.

A nova presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (AD), anunciou a criação de uma comissão técnica multidisciplinar para acompanhar o projeCto do novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete. A autarca destacou que o concelho vai receber a maior obra do século realizada em Portugal e sublinhou que a câmara terá um papel fundamental na gestão do território e na articulação com o Governo. “Temos como proposta a criação de uma comissão técnica de acompanhamento, com técnicos de diversas áreas e acompanhamento político, para garantir que esta infraestrutura serve o país, mas também o concelho de Benavente”, afirmou à Lusa.

Sónia Ferreira considera que o novo aeroporto, baptizado como Luís Vaz de Camões, representa uma oportunidade histórica para o desenvolvimento local, mas alerta para os desafios que se colocam. “Sabemos que estas grandes infraestruturas trazem desenvolvimento, mas também exigem planeamento rigoroso. Teremos de acautelar todas as questões de segurança e acessibilidades”, disse, acrescentando que o impacto será sentido não só em Benavente, mas em toda a região envolvente.