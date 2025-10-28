Celeste Simão renuncia ao mandato e Raquel Olhicas assume lugar no executivo de Abrantes

Raquel Olhicas tinha ficado de fora do executivo municipal que toma posse a 3 de Novembro, mas vai assumir o lugar de Celeste Simão. Renúncia é justificada por motivos de ordem pessoal.

Celeste Simão, renunciou ao mandato de vereadora no executivo da Câmara de Abrantes, para o qual foi eleita nas eleições de 12 de Outubro, alegando motivos pessoais, informou em comunicado a concelhia do Partido Socialista de Abrantes.

Na sequência da renúncia, Raquel Olhicas, a quinta candidata da lista do PS e vereadora desde 2021, passa assim a integrar o executivo municipal que vai tomar posse na segunda-feira, 3 de Novembro, na sessão de instalação dos órgãos autárquicos do concelho.

A concelhia socialista destaca que durante o tempo em que exerceu funções como vereadora na Câmara de Abrantes, entre 2009 e 2025, Celeste Simão “se destacou pela dedicação, competência e profundo sentido de serviço público”, e que comunicou a sua decisão antes da instalação dos órgãos autárquicos, tendo recebido compreensão por parte do partido.

Citado no mesmo comunicado, o presidente reeleito da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, sublinha que Celeste Simão “deixa um exemplo de competência, dedicação e lealdade ao projecto colectivo”, merecendo “o reconhecimento de todos pelo trabalho desenvolvido”. O autarca deixa também palavras de apreço a Raquel Olhicas que descreve como alguém com “profundo sentido de missão e experiência no terreno”.