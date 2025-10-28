Elogio inesperado marca despedida política de Carlos Coutinho antes das autárquicas

O ambiente era de despedida e balanço, mas a intervenção do engenheiro João Teixeira, antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, acabou por marcar de forma especial a última reunião do executivo camarário de Benavente antes das eleições autárquicas de 12 de Outubro. O antigo presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que liderou entre 2014 e 2019, deslocou-se propositadamente de Lisboa para elogiar o trabalho, a postura institucional e as qualidades humanas do presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), que cessa funções em breve.

“Vim aqui de propósito para elogiar, neste último dia de reunião de câmara, o trabalho, o profissionalismo e a pessoa do senhor presidente”, começou por dizer João Teixeira, que fez questão de deixar as suas palavras registadas em acta. “Durante cinco anos, tive oportunidade de trabalhar com o senhor presidente, e tanto em meu nome pessoal como em nome da actual presidente da CCDR, arquitecta Teresa Almeida, e de vários colegas que não puderam estar presentes, entre os quais os engenheiros Moura de Campos e Mineiro Aires, quis deixar em acta o nosso reconhecimento pelas suas qualidades e pelo trabalho desenvolvido”, disse.

O antigo dirigente recordou um período de cooperação estreita entre as duas entidades, sublinhando que a relação institucional foi sempre marcada pelo respeito mútuo, mesmo em situações de divergência. “Posso dizer que tivemos um problema que não foi fácil de resolver, mas da parte do senhor presidente houve sempre boa estratégia e sentido público. E, da minha parte, julgo que também houve”, afirmou.

Antes de terminar, o engenheiro fez questão de salientar que este tipo de reconhecimento público é algo a que o país ainda não está habituado. “Quem merece deve ser reconhecido. É uma coisa a que pouco assistimos em Portugal e eu não gosto de pautar a minha vida por deixar estes momentos em branco”, concluiu, dirigindo um abraço ao autarca comunista.

“Nunca fui pessoa de conflitos”

Carlos Coutinho, visivelmente sensibilizado, agradeceu as palavras e recordou os anos de colaboração entre a administração central e o município, particularmente no processo de revisão do Plano Director Municipal (PDM), que considerou uma das batalhas mais exigentes do seu percurso autárquico. “Nunca fui pessoa de conflitos, mas sim alguém que tenta resolver os problemas da melhor forma possível, sempre com respeito pelas relações humanas”, disse.

O autarca não deixou de apontar os obstáculos enfrentados, incluindo uma tentativa de bloqueio político à aprovação do PDM e, mais tarde, uma acção judicial movida pela associação ambientalista Quercus. O autarca destacou que, com o PDM plenamente em vigor, o concelho dispõe hoje de “um instrumento de ordenamento do território moderno e funcional, capaz de responder às necessidades do tecido económico local e de atrair investimento”.

O presidente da câmara lembrou ainda a importância das relações de cooperação entre as autarquias e os serviços desconcentrados da administração central, considerando João Teixeira “um parceiro institucional de grande disponibilidade e visão”. Carlos Coutinho encerrou o momento agradecendo o gesto do antigo presidente da CCDR e o reconhecimento dos colegas que este mencionou. “É no final de um exercício como este que palavras como as suas nos confortam a todos”, concluiu. A intervenção de João Teixeira ficou registada em acta e foi recebida com aplauso unânime pelos eleitos e público presente na sala.