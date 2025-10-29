“Ceyceyra Amaldiçoada” promete uma noite de sustos e diversão em Asseiceira

A freguesia de Asseiceira, no concelho de Tomar, prepara-se para uma noite de Halloween inesquecível com a iniciativa “Ceyceyra Amaldiçoada – O Diabo na Villa”, marcada para o dia 31 de Outubro. O evento, de entrada livre, promete animar a noite com muita música, dança e um ambiente de mistério e diversão.

As festividades arrancam às 20h00, com a abertura do restaurante, seguindo-se, às 22h00, um baile com Élsio Nunes, que promete pôr todos a dançar. À meia-noite, o público poderá assistir ao momento alto da noite — as “Danças e Queimada de Todos os Diabos”, uma recriação tradicional e simbólica que combina teatro, fogo e superstição. A festa prolonga-se até de madrugada, com o concurso de máscaras, agendado para a 01h30, onde serão atribuídos prémios às melhores caracterizações.

Organizado com o apoio da Câmara Municipal de Tomar e da União de Freguesias de Asseiceira, o evento conta também com a colaboração de várias associações locais e visa dinamizar a cultura e o convívio comunitário, transformando a noite de Halloween numa celebração de grande participação popular.