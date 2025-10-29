uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 29-10-2025 15:11

Eleitos de Alpiarça tomam posse prometendo política com responsabilidade

Novo mandato tem pela primeira vez eleitos do Chega na assembleia municipal. Presidente da câmara promete ouvir oposição.

Os eleitos da Assembleia Municipal e Câmara de Alpiarça nas eleições de 12 de Outubro, tomaram posse esta terça-feira ao final do dia na Casa dos Patudos, num ambiente de participação responsável e de colaboração entre todos os partidos. A novidade é a presença pela primeira vez do Chega na assembleia, com dois eleitos.
A CDU, por Ricardo Hipólito, disse que a bancada da coligação vai exercer as funções com afinco e responsabilidade, fazendo com que os eleitores sintam que vale a pena votar. Pelo Chega, Ricardo Marques, disse que este mandato é um momento de união, prometendo um trabalho com diálogo, responsabilidade e cooperação, pedindo que Deus ajude Alpiarça.
A presidente da mesa da assembleia, Maria Regina Ferreira, apelou ao respeito institucional, salientando que a democracia implica mais que falar, implica ouvir. Realçou ainda que vai cultivar um ambiente de respeito mútuo e serenidade.
A reeleita presidente da câmara, Sónia Sanfona, realçou que "se queremos aproximar as pessoas dos seus representantes temos de dar o exemplo". Mostrou-se disponível para ouvir a oposição, mas realçou que fazer política é fazer opções. A autarca reafirmou os pilares fundamentais da gestão dos próximos quatro anos, que passam pela habitação, educação, intervenção social de proximidade, fixação de pessoas, valorização do património, melhores serviços públicos e manutenção e criação de infra-estruturas.

