Eleitos de Alpiarça tomam posse prometendo política com responsabilidade

Os eleitos da Assembleia Municipal e Câmara de Alpiarça nas eleições de 12 de Outubro, tomaram posse esta terça-feira ao final do dia na Casa dos Patudos, num ambiente de participação responsável e de colaboração entre todos os partidos. A novidade é a presença pela primeira vez do Chega na assembleia, com dois eleitos.

A CDU, por Ricardo Hipólito, disse que a bancada da coligação vai exercer as funções com afinco e responsabilidade, fazendo com que os eleitores sintam que vale a pena votar. Pelo Chega, Ricardo Marques, disse que este mandato é um momento de união, prometendo um trabalho com diálogo, responsabilidade e cooperação, pedindo que Deus ajude Alpiarça.

A presidente da mesa da assembleia, Maria Regina Ferreira, apelou ao respeito institucional, salientando que a democracia implica mais que falar, implica ouvir. Realçou ainda que vai cultivar um ambiente de respeito mútuo e serenidade.

A reeleita presidente da câmara, Sónia Sanfona, realçou que "se queremos aproximar as pessoas dos seus representantes temos de dar o exemplo". Mostrou-se disponível para ouvir a oposição, mas realçou que fazer política é fazer opções. A autarca reafirmou os pilares fundamentais da gestão dos próximos quatro anos, que passam pela habitação, educação, intervenção social de proximidade, fixação de pessoas, valorização do património, melhores serviços públicos e manutenção e criação de infra-estruturas.