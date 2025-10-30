uma parceria com o Jornal Expresso
 37 anos do jornal o Mirante
Política | 30-10-2025 12:29

Autarcas da freguesia de Ferreira do Zêzere tomaram posse

FOTO – JF Ferreira do Zêzere
Armando Cotrim continua como presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere e apresentou algumas prioridades para o novo mandato.

Os novos órgãos autárquicos da freguesia de Ferreira do Zêzere tomaram posse no dia 26 de Outubro, na sede da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, numa cerimónia que lotou o espaço e em que estiveram presentes o presidente da câmara, vereadores, representantes de associações locais e muitos cidadãos. O executivo da junta é composto por Armando Cotrim (presidente), Sandra Antunes (secretária) e Victor Silva (tesoureiro). A mesa da assembleia de freguesia tem Celso Alves como presidente, Natércia Ramalho como primeira secretária e Luís Ferreira como segundo secretário.
O executivo pretende dar continuidade a alguns projectos, como a requalificação de estradas, criação de espaços verdes e apoio à natalidade, tendo apresentado como prioridades do novo mandato o reforço da participação cívica, o apoio a famílias, jovens e idosos, e o fortalecimento das políticas de sustentabilidade e protecção civil.

