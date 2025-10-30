Rui Anastácio destaca projectos em curso na tomada de posse como presidente da Câmara de Alcanena
Autarca reeleito presidente da Câmara de Alcanena salientou, na cerimónia de tomada de posse, a importância de dar seguimento a projectos como a Fábrica da Cultura de Minde e a criação de habitação a custos acessíveis.
Rui Anastácio tomou posse para o segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Alcanena na cerimónia de instalação dos órgãos autárquicos que se realizou no Cine-Teatro São Pedro, na tarde de 26 de Outubro.
Na sua intervenção, destacou a importância de dar continuidade aos projectos estruturantes em curso, como o parque empresarial, o Projecto Couros, a Fábrica de Cultura de Minde, os projectos de habitação a custos acessíveis e o Projecto Ouro Líquido, entre outros.
O autarca salientou também a importância do reforço da presença do município em redes europeias, e a necessidade de uma maior atenção ao espaço público, com o desafio de devolver o mesmo às crianças.
O executivo da câmara municipal é composto por Rui Anastácio, Gabriel Feitor, Clara Batista e Nuno Silva, da coligação Cidadãos por Alcanena - Concelho com Futuro (PPD/PSD – CDS/PP) e Samuel Frazão, Maria Gorete Santos e Tiago Ancião, do Partido Socialista.
A mesa da Assembleia Municipal de Alcanena passa a ser presidida por António José Branco e tem como primeira e segunda secretárias, Vanessa Carlos e Carolina Cláudio, respectivamente. Integram este órgão 12 eleitos pela coligação Cidadãos por Alcanena – Concelho com Futuro – PPD/PSD – CDS/PP, sete eleitos pelo Partido Socialista, dois eleitos pelo Chega e os sete presidentes de freguesias.