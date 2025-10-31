Junta de Freguesia da Cidade de Santarém sem executivo formado

Não houve entendimento entre os eleitos na primeira sessão da assembleia de freguesia que visava eleger o elenco que vai acompanhar o novo presidente da junta, Alfredo Amante.

Não houve acordo, à primeira tentativa, na Assembleia de Freguesia da Cidade de Santarém para a constituição do executivo da junta de freguesia, que tem como presidente eleito Alfredo Amante, da coligação PSD/CDS. O executivo é constituído por sete elementos e apenas o presidente da junta é eleito directamente nas autárquicas, como número um da lista da força política mais votada. O restante executivo é eleito pela assembleia de freguesia, onde a coligação PSD/CDS não tem maioria absoluta. A coligação tem 8 eleitos, o PS também tem 8 representantes e o Chega tem 3.

As tentativas para eleição do executivo não surtiram efeito, pelo que terá de haver nova sessão para se tentar constituir a equipa que vai acompanhar Alfredo Amante na gestão da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que no mandato passado era gerida pelo PS.