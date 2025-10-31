uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 31-10-2025 11:40

Junta de Freguesia da Cidade de Santarém sem executivo formado

Junta de Freguesia da Cidade de Santarém sem executivo formado
Alfredo Amante é o novo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Não houve entendimento entre os eleitos na primeira sessão da assembleia de freguesia que visava eleger o elenco que vai acompanhar o novo presidente da junta, Alfredo Amante.

Não houve acordo, à primeira tentativa, na Assembleia de Freguesia da Cidade de Santarém para a constituição do executivo da junta de freguesia, que tem como presidente eleito Alfredo Amante, da coligação PSD/CDS. O executivo é constituído por sete elementos e apenas o presidente da junta é eleito directamente nas autárquicas, como número um da lista da força política mais votada. O restante executivo é eleito pela assembleia de freguesia, onde a coligação PSD/CDS não tem maioria absoluta. A coligação tem 8 eleitos, o PS também tem 8 representantes e o Chega tem 3.
As tentativas para eleição do executivo não surtiram efeito, pelo que terá de haver nova sessão para se tentar constituir a equipa que vai acompanhar Alfredo Amante na gestão da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que no mandato passado era gerida pelo PS.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar