Política | 01-11-2025 07:00
Centro Cultural Gil Vicente recebe tomada de posse dos eleitos locais em Sardoal
Os novos órgãos autárquicos de Sardoal tomam posse a 3 de novembro, às 21 horas, no Centro Cultural Gil Vicente, numa cerimónia pública que marca o arranque oficial do mandato 2025-2029.
O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, vai ser palco, no próximo dia 3 de Novembro, pelas 21h00, da cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos para a câmara municipal e assembleia municipal de Sardoal, referentes ao mandato 2025-2029, resultante das eleições autárquicas de 12 de Outubro.
A sessão é pública e aberta a toda a comunidade, num convite à população a marcar presença nesta cerimónia que será seguida da primeira sessão da assembleia municipal, destinada à eleição da respectiva Mesa, dando assim início oficial ao novo ciclo político no município.
