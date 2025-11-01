Centro Cultural Gil Vicente recebe tomada de posse dos eleitos locais em Sardoal

O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, vai ser palco, no próximo dia 3 de Novembro, pelas 21h00, da cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos para a câmara municipal e assembleia municipal de Sardoal, referentes ao mandato 2025-2029, resultante das eleições autárquicas de 12 de Outubro.

A sessão é pública e aberta a toda a comunidade, num convite à população a marcar presença nesta cerimónia que será seguida da primeira sessão da assembleia municipal, destinada à eleição da respectiva Mesa, dando assim início oficial ao novo ciclo político no município.