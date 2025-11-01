Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, visitou Abrantes para avaliar necessidades do concelho

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, no âmbito de uma visita de quatro dias pelo percurso da Rota da Estrada Nacional 2, foi recebido em Abrantes pelo presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos, para perceberem as necessidades do território. O presidente da autarquia reforçou, uma vez mais, a necessidade de desclassificação da Av. António Farinha Pereira e do restante troço da Estrada Nacional 2 até à ponte rodoviária, nas Barreiras do Tejo, para que a mesma possa ser requalificada como há muito tem sido reivindicado.

Foram ainda abordados os temas: conclusão do IC9 com a ligação ao Alto Alentejo, incluindo a nova ponte sobre o rio Tejo e as requalificações necessárias nas estações de comboios de Abrantes (Rossio ao Sul do Tejo) e na de Alferrarede. Sobre a conclusão do IC9, o ministro das Infraestruturas e Habitação avançou que há uma resolução de Conselho de Ministros que coloca esta infra-estrutura como prioritária e que há já uma dotação de 25 milhões de euros para a Infraestruturas de Portugal desenvolver projectos e estudos para as vias aprovadas como prioritárias.

A visita pela EN2 surge de um desafio lançado pela Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, no âmbito das comemorações dos 80 anos desta Estrada no Plano Rodoviário Português. “Ver para fazer” é o nome dado a este roteiro pela EN2 que pretendeu “fazer uma radiografia das necessidades nestas zonas do interior do país e ouvir dos autarcas dos 35 municípios da EN2 os problemas com que se deparam – e também as suas propostas – ao nível das infraestruturas, da mobilidade, habitação, bem como os temas de interesse para os respectivos concelhos”, lê-se no comunicado do Governo.