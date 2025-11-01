PS de Santarém rejeita acusações do presidente da câmara e diz-se disponível para o diálogo

O Partido Socialista de Santarém emitiu um comunicado na tarde de sábado, 1 de Novembro, onde “lamenta o impasse verificado na reunião da Assembleia da União de Freguesias da Cidade de Santarém”, realizada no dia 30 de Outubro, destinada à eleição do novo executivo da junta de freguesia.

O Partido Socialista de Santarém emitiu um comunicado na tarde de sábado, 1 de Novembro, onde “lamenta o impasse verificado na reunião da Assembleia da União de Freguesias da Cidade de Santarém”, realizada no dia 30 de Outubro, destinada à eleição do novo executivo da junta de freguesia.

A concelhia socialista, liderada por Diamantino Duarte, líder da lista socialista à freguesia que acabou derrotada pela coligação PSD/CDS (AD), reafirma “o seu total respeito pela vontade expressa nas urnas e pela legitimidade do presidente eleito”, Alfredo Amante (AD), para liderar a União de Freguesias. “No entanto, considera essencial que a composição do executivo reflicta o equilíbrio democrático resultante das eleições e assegure uma gestão plural, representativa e estável”, ressalva.

O PS considera que a proposta apresentada pela AD, que incluía cinco elementos da coligação e dois do Chega, “não garantia esse equilíbrio, colocando em causa a necessária representatividade e o funcionamento cooperante entre forças políticas”. Essa proposta foi chumbada com 11 votos contra e 8 a favor, mas se todos os eleitos da AD e do Chega na assembleia de freguesia (8 da AD e 3 do Chega) tivessem votado favoravelmente, como seria expectável, o novo executivo teria ficado constituído.

A concelhia socialista diz ainda que “importa esclarece que existiu, de facto, uma solução equilibrada, discutida e acordada entre os líderes Alfredo Amante (AD), Diamantino Duarte (PS) e Domingos Santos Silva (Chega), que previa uma composição com 3 elementos da AD, 2 do PS e 2 do Chega, proposta que assegurava uma governação funcional e respeitadora do voto popular”. O PS garante que “essa solução foi aprovada no diálogo entre as partes, mas posteriormente a AD, através do próprio presidente da União de Freguesias, Alfredo Amante, comunicou que já não a aceitava”.

“O PS sublinha que a vontade dos eleitores foi clara: a AD deve governar, mas o PS e o Chega foram mandatados para exercer o papel de acompanhamento e escrutínio

democrático. O que está em causa não é quem ganhou, mas sim como se governa: com diálogo e equilíbrio ou com imposição e exclusão”, alega o PS. Acrescenta que “as declarações do presidente da Câmara, João Teixeira Leite, são falsas e demonstram um claro desrespeito pela autonomia da União de Freguesias e pelas suas instâncias

democráticas. O PS não quer lugares, quer transparência, equilíbrio e respeito pelos resultados eleitorais”.

O PS de Santarém rejeita as acusações do presidente da câmara, dizendo que “não correspondem à verdade dos factos nem ao espírito de diálogo que o PS tem

Demonstrado”. E a concelhia socialista reforça: “o que o PS defende é uma governação local que una e represente todos os cidadãos da freguesia, e não uma lógica de exclusão e hegemonia partidária”, afirmando-se “disponível para o diálogo, com sentido de responsabilidade e compromisso com os fregueses da Cidade de Santarém”.

João Leite acusou PS de desrespeitar a vontade da população

Na manhã de sábado, 1 de Novembro, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, também líder da concelhia do PSD, acusou o PS de querer “desrespeitar a vontade da população” ao pretender colocar dois eleitos no executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, ganha pela coligação AD (PSD/CDS) e que tem como novo presidente Alfredo Amante (PSD).

“Reforço a nossa disponibilidade para um diálogo constante. Construtivo, que defenda Santarém. Foi, é e será a nossa postura. Mas o PS deu uma ordem expressa para ninguém aceitar funções e na primeira oportunidade o PS tenta forçar a inclusão de dois elementos no executivo na Junta de Freguesia da Cidade de Santarém. Uma vontade liderada pelo ex-presidente Diamantino Duarte, que depois de sair derrotado das eleições pretende ser membro do executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém”, publicou João Leite nas redes sociais.



