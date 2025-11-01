uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

Política | 01-11-2025 12:00

Tomar realiza tomada de posse dos novos eleitos municipais na próxima segunda-feira

A sessão solene de tomada de posse dos eleitos para a Câmara e Assembleia Municipal de Tomar realiza-se na próxima segunda-feira, às 21h00, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar, numa cerimónia aberta à população.

Os novos eleitos para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Tomar vão tomar posse na próxima segunda-feira, 3 de novembro, às 21h00, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. A cerimónia solene, aberta a toda a população, marca o início de um novo ciclo autárquico no concelho e contará com a presença dos representantes das diferentes forças políticas com assento nos órgãos municipais.

Durante a sessão, serão empossados o presidente e vereadores da Câmara Municipal, bem como os membros da Assembleia Municipal, dando início oficial aos respetivos mandatos.

