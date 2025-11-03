As últimas inaugurações de Pedro Ribeiro a correr por causa da chuva

O terceiro presidente da Câmara de Almeirim da era democrática, desde 1976, diz que gostaria de ser conhecido após 12 anos de líder do município e duas décadas como vereador, como alguém que ajudou o concelho. “Basicamente isso”, sublinhou Pedro Ribeiro, que vai passar a ser vereador da oposição na Câmara de Santarém, salientando que “as pessoas acharão o que entenderem”.

Sobre o concelho onde disse que continuaria sempre a residir mesmo se ganhasse a câmara da capital de distrito, diz esperar que continue o ritmo de desenvolvimento. As declarações foram feitas a O MIRANTE após a sua última inauguração, a da requalificação do jardim dos Charquinhos, que decorreu a ritmo apressado por causa da chuva, quando o autarca já tinha virado costas e abandonava o espaço sem qualquer palavra sobre o momento.

Acompanhado de Joaquim Catalão, que passa da presidência da junta de freguesia da cidade para a câmara, Pedro Ribeiro diz que comungam das mesmas opiniões, salientando estar “certo que, obviamente com estilos diferentes, se continue este trabalho de desenvolvimento”. Sobre o legado que deixa, elege a requalificação de vários espaços, a atracção de empresas, a qualidade de vida e a aposta na educação. Antes da inauguração do renovado Charquinhos, o primeiro jardim após o 25 de Abril de 1974, Pedro Ribeiro e Joaquim Catalão inauguraram o parque contíguo ao pavilhão municipal, que esteve à espera para ser inserido nas últimas inaugurações dos três mandatos de Pedro Ribeiro.

O parque junto ao pavilhão era para ter começado em 2017 e o projecto era mais elaborado do que acabou por ser feito. Na altura, O MIRANTE divulgou a maqueta do que se pretendia fazer no espaço dos antigos celeiros da cidade. O projecto incluia uma nova entrada e fachada para o pavilhão, que estão por fazer, e um ginásio ao ar livre com uma espécie de tenda gigante para fazer sombra, que acabou por não ser feita. Na altura, Pedro Ribeiro dizia que ia começar pelas obras da nova entrada e ampliação do Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado já no início desse ano.

As obras do Jardim dos Charquinhos, que já tinha sido requalificado uma vez, e que agora tem menos relva, um novo parque infantil, arruamentos em calçada em vez de terra batida e mais zonas de flores, custaram 720 mil euros. O espaço verde que não tinha uma intervenção de fundo há quase duas décadas vai agora fazer a ligação ao novo espaço multiusos IVV, incluindo um novo parque de estacionamento entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos.