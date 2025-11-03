uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-11-2025 18:00

As últimas inaugurações de Pedro Ribeiro a correr por causa da chuva

As últimas inaugurações de Pedro Ribeiro a correr por causa da chuva
Em Almeirim foram inaugurados o novo parque junto ao pavilhão municipal e a requalificação do Jardim dos Charquinhos - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em cerca de meia hora, o presidente da Câmara de Almeirim até esta sexta-feira, 31 de Outubro, despachou duas inaugurações, apressadas pela chuva. O novo parque junto ao pavilhão municipal e a requalificação do Jardim dos Charquinhos foram as duas últimas obras do autarca que sai da câmara ao fim de 32 anos, obrigado pela limitação de três mandatos para os presidentes.

O terceiro presidente da Câmara de Almeirim da era democrática, desde 1976, diz que gostaria de ser conhecido após 12 anos de líder do município e duas décadas como vereador, como alguém que ajudou o concelho. “Basicamente isso”, sublinhou Pedro Ribeiro, que vai passar a ser vereador da oposição na Câmara de Santarém, salientando que “as pessoas acharão o que entenderem”.
Sobre o concelho onde disse que continuaria sempre a residir mesmo se ganhasse a câmara da capital de distrito, diz esperar que continue o ritmo de desenvolvimento. As declarações foram feitas a O MIRANTE após a sua última inauguração, a da requalificação do jardim dos Charquinhos, que decorreu a ritmo apressado por causa da chuva, quando o autarca já tinha virado costas e abandonava o espaço sem qualquer palavra sobre o momento.
Acompanhado de Joaquim Catalão, que passa da presidência da junta de freguesia da cidade para a câmara, Pedro Ribeiro diz que comungam das mesmas opiniões, salientando estar “certo que, obviamente com estilos diferentes, se continue este trabalho de desenvolvimento”. Sobre o legado que deixa, elege a requalificação de vários espaços, a atracção de empresas, a qualidade de vida e a aposta na educação. Antes da inauguração do renovado Charquinhos, o primeiro jardim após o 25 de Abril de 1974, Pedro Ribeiro e Joaquim Catalão inauguraram o parque contíguo ao pavilhão municipal, que esteve à espera para ser inserido nas últimas inaugurações dos três mandatos de Pedro Ribeiro.
O parque junto ao pavilhão era para ter começado em 2017 e o projecto era mais elaborado do que acabou por ser feito. Na altura, O MIRANTE divulgou a maqueta do que se pretendia fazer no espaço dos antigos celeiros da cidade. O projecto incluia uma nova entrada e fachada para o pavilhão, que estão por fazer, e um ginásio ao ar livre com uma espécie de tenda gigante para fazer sombra, que acabou por não ser feita. Na altura, Pedro Ribeiro dizia que ia começar pelas obras da nova entrada e ampliação do Pavilhão Municipal Alfredo Bento Calado já no início desse ano.
As obras do Jardim dos Charquinhos, que já tinha sido requalificado uma vez, e que agora tem menos relva, um novo parque infantil, arruamentos em calçada em vez de terra batida e mais zonas de flores, custaram 720 mil euros. O espaço verde que não tinha uma intervenção de fundo há quase duas décadas vai agora fazer a ligação ao novo espaço multiusos IVV, incluindo um novo parque de estacionamento entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar