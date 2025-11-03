uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 03-11-2025 11:29

Emanuel Campos vai ser o novo vice-presidente da Câmara de Santarém

Novidade foi revelada na primeira reunião do executivo municipal do novo mandato

Emanuel Campos vai ser o próximo vice-presidente da Câmara de Santarém, revelou o presidente do município, João Leite, na primeira reunião do executivo do novo mandato, realizada na manhã desta segunda-feira, 3 de Novembro.
A distribuição de pelouros pelos eleitos da coligação AD (PSD/CDS) será tornada pública esta semana mas João Leite adiantou também que o arquitecto Pedro Gouveia ficará com o sector das obras municipais.

Refira-se que a vereadora Inês Barroso (AD) foi substituída por Teresa Ferreira, por razões de saúde. Já o vereador do Chega, Pedro Correia, participou por videoconferência, por se encontrar ausente em Bruxelas, em representação da Assembleia da República.

