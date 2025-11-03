Guerra aberta entre Câmara de Azambuja e vereadora do Chega que renunciou ao mandato  

Inês Louro perdeu as eleições pelo Chega e, um dia depois, renunciou ao cargo de vereadora na Câmara de Azambuja. Antes da emissão das convocatórias para a tomada de posse mudou de ideias mas o município alega que a renúncia produziu efeitos imediatos.

A candidata do Chega à Câmara de Azambuja, Inês Louro, apresentou a renúncia ao mandato de vereadora para o qual foi eleita um dia depois das eleições autárquicas de 12 de Outubro, alegando motivos de ordem profissional e de saúde. No entanto, seis dias depois, resolveu voltar atrás na decisão e acusa agora o executivo de maioria socialista, que venceu as eleições, de estar a boicotar a sua tomada de posse como vereadora, tendo pedido a intervenção da Procuradoria-Geral da República.

Inês Louro apresentou, a 19 de Outubro, a retractação à renúncia, um dia antes da data das convocatórias para a tomada de posse, considerando, por isso, que o município ignorou o seu pedido que “havia produzido efeitos antes”, diz ao nosso jornal, acrescentando que “quando começaram os actos de substituição já [se] havia retractado”. Ana Sofia Pires, a seguinte na lista, foi convocada a 20 de Outubro para tomar posse, o que aconteceu na noite de quarta-feira, 29 de Outubro.

A Câmara de Azambuja veio através de comunicado enviado às redacções dizer que a renúncia pode ser apresentada “quer antes quer depois da instalação dos órgãos” eleitos, considerando assim que a que foi apresentada por Inês Louro é válida. “A renúncia não carece de qualquer aceitação, constituindo um acto pessoal e livre por parte da vereadora eleita”, refere ainda o município, rebatendo o argumento de Inês Louro de que não recebeu resposta à renúncia que apresentou por escrito.

O documento, enviado por Inês Louro à presidente da mesa da assembleia municipal, Vera Braz, e ao presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, produz, segundo o município, “efeitos imediatos”, tendo os órgãos competentes “limitado a cumprir o que é legalmente previsto a esse respeito”. A autarquia diz ter recebido vários pareceres sobre o assunto, inclusive de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

Por sua vez, Inês Louro, lamenta que tenham ignorado a sua retractação e que, sem lhe dar conhecimento do parecer da CCDR, tenham tornado público um comunicado a informar que não poderá tomar posse como vereadora. Além disso, refere, de acordo com um parecer da jurisdição do partido Chega, a renúncia não poderá produzir efeitos por não ter sido dada posse à vereadora Inês Louro nem ter sido dada posse ao seguinte na lista. “Não tendo sido instalado o órgão ao qual foi dirigida a renúncia, o requerimento não tem efeito prático nenhum”, conclui a jurisdição do Chega.

Perante a renúncia da vereadora eleita, o município já informou que irá proceder à sua substituição, com vista à tomada de posse do membro colocado em segundo lugar na respectiva lista.

Má relação com presidente reeleito na base da decisão

Em declarações a O MIRANTE, Inês Louro diz que “não queria passar mais quatro anos a ser maltratada” pelo presidente do município, Silvino Lúcio (PS), que no mandato anterior (2021-2025) se dirigiu à sua pessoa com termos que considera ofensivos. “Que sou boa de boca, que trabalho bem com a língua, que estou excitada”, recorda, acrescentando que renunciou no dia seguinte às eleições para que ninguém tivesse tempo de a convencer do contrário. “Mas os pedidos chegaram e percebi que teria de fazer esse sacrifício”, justifica.

Outro dos motivos que pesou na decisão da advogada foi a incompatibilidade com as datas das reuniões do executivo municipal que se realizam às terças-feiras, coincidindo com as audiências de um julgamento que acompanha. Inês Louro foi vereadora eleita pelo Chega no executivo cessante da Câmara de Azambuja. Nas últimas eleições autárquicas foi candidata à presidência do município, tendo conseguido renovar um mandato no executivo, com 17,24% dos votos. Antes de se candidatar pelo Chega foi presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, eleita pelo PS.