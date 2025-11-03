Novo presidente da Barquinha quer estabilidade governativa e entrega pelouros a eleita do PSD

Cerimónia de instalação de novos órgão autárquicos marcou o início de um novo ciclo em Vila Nova da Barquinha, pautado pela diversidade partidária e pelo compromisso de todos os eleitos com o desenvolvimento do concelho.

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha foi palco no sábado, 1 de Novembro, da sessão solene de instalação dos membros eleitos da câmara e assembleia municipal. Na câmara municipal tomou posse como presidente Manuel Mourato (PS) e os vereadores Marina Honório (PS), Tatiana Horta (Chega), Henrique Fortunato (Chega) e Paula Silva (PSD). A última vai ficar com pelouros atribuídos, numa decisão tomada por Manuel Mourato para garantir a estabilidade governativa do concelho.

Em comunicado, o autarca refere que “após um período de ponderação e diálogo institucional, decidi convidar para a formação do executivo municipal com pelouros a colaboração da vereadora eleita pelo PSD, com quem partilho a vontade de garantir estabilidade governativa e assegurar uma gestão eficaz, responsável e orientada para o bem comum de todos os Barquinhenses”, lê-se. “Esta decisão reflecte um compromisso com a governabilidade, a cooperação democrática e a procura de soluções que sirvam os interesses de todos os cidadãos de Vila Nova da Barquinha, independentemente das preferências políticas que advogamos e interesses partidários”, refere o documento, que termina: “estes elementos do executivo municipal trabalharão com espírito de transparência, proximidade e serviço público, centrando-se nas prioridades definidas para o mandato: o desenvolvimento sustentável do concelho, o reforço da coesão social e territorial, e a promoção da qualidade de vida das nossas populações”.

Manuel Mourato deixou ainda uma palavra para os vereadores do Chega: “apelo a que exista oposição responsável e cordial”, afirma, sublinhando que “com esta opção, queremos assegurar que o município dispõe de condições para concretizar os projectos e medidas que os cidadãos esperam e merecem, com uma gestão baseada na seriedade, no diálogo e na responsabilidade”.

Na primeira sessão da assembleia municipal deste mandato, foi eleito presidente António Augusto Ribeiro (PS), tendo como 1.º secretário José Proença Salvado (PSD) e 2.ª secretária Maria de Fátima Martins (PS). A mesa da Assembleia foi eleita com uma lista única, que obteve 12 votos a favor, 4 votos em branco e 1 voto nulo.