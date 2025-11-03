Sérgio Oliveira promete continuidade do projecto em Constância e anuncia investimentos para o futuro

Sérgio Oliveira tomou posse no dia 2 de Novembro para o seu terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal de Constância, numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho. O autarca socialista agradeceu a confiança renovada dos eleitores e prometeu dar continuidade ao projecto socialista iniciado há oito anos.

O presidente fez uma leitura positiva dos resultados das autárquicas, sublinhando que os eleitores “não quiseram mudar o rumo de desenvolvimento e progresso que o concelho tem vivido nos últimos anos”. Destacou que Constância alcançou “a maior vitória eleitoral em número de votos e a maior diferença face ao segundo partido mais votado”, o que considerou “um sinal de confiança inequívoco das populações”. Garantindo que “maioria absoluta nunca será sinónimo de poder absoluto”, prometeu continuar a “ouvir todos" através do diálogo, encarando este novo ciclo “com a mesma alegria, determinação e sentido de missão”.

O presidente da Câmara de Constância fez depois uma descrição das dificuldades do concelho e das obras em desenvolvimento, destacando a conclusão da Loja do Cidadão, o avanço dos programas de habitação, a requalificação dos centros de saúde e a ampliação da zona industrial de Montalvo, entre outros. Num discurso de forte tom pessoal, o presidente ressaltou ainda que o exercício de cargos públicos “é cada vez mais exigente”, defendendo que um autarca deve ser “próximo, firme nos princípios e preparado para se adaptar às mudanças”. Apesar das exigências, comprometeu-se a continuar a “humanizar o cargo”, recordando que “o presidente da câmara não é um Deus, mas um ser humano de carne e osso, com defeitos e virtudes”.

O executivo da Câmara Municipal de Constância é composto por Sérgio Oliveira (PS), Helena Roxo (PS), Pedro Pereira (PS), João Pedro Céu (CDU) e Fernando Guedes (Chega). Na eleição para a Mesa da Assembleia Municipal, apenas o Partido Socialista apresentou uma lista que foi aprovada por 12 votos a favor e cinco votos em branco, voltando António Luís Mendes a assumir o cargo de presidente do orgão, tendo como 1ª secretária Ana Paula Basílio e 2ª secretária Maria Teresa Gaspar.